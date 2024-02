Alfa Romeo Milano le prime foto spia (vere) del SUV compatto

Le prime foto spia, a dirla tutta, erano state rivelate direttamente dalla Casa appena un mesetto fa, ma ora gli scatti dei nostri fotografi mostrano il nuovo urban SUV Alfa Romeo Milano in molte più viste, che al netto delle camuffature molto coprenti lasciano intuire le forme generali, i volumi e qualche dettaglio. La nuova vettura, che pare avere una carrozzeria a ''due volumi e mezzo'', sarà proposta sia in versione 100% elettrica sia in una ben più appetibile versione mild hybrid. ''Seguirà la piattaforma del Gruppo [Stellantis] e sarà costruita a Tychy'', aveva detto Jean-Philippe Imparato, Amministratore Delegato di Alfa Romeo. Il che significa che il nuovo crossover milanese utilizzerà la piattaforma E-CMP e sarà costruito nella stessa fabbrica della Jeep Avenger , Opel Mokka, DS 3, Peugeot 208 e 2008.

Nuova Alfa Romeo Milano, gli scarichi tradiscono la versione mild hybrid

ELETTRICA 4X4? La versione elettrica dovrebbe avere un unico motore da 154 CV e un pacco batterie da 54 kWh, per un'accelerazione forse non bruciante per un'elettrica - attorno ai nove secondi - e un'autonomia di circa 400 chilometri. Alla domanda se potrà seguire una versione bi-motore a trazione integrale, ancora inedita sulla piattaforma E-CMP, Imparato ha risposto: ''Quando svelerò l'auto ufficialmente, approfondirò le motorizzazioni, ma per me, in termini di posizionamento, è importante che alcuni Paesi abbiano una risposta alla domanda della trazione integrale. Sono passati alcuni anni dalla prima proposta della Q4 [soprannome della trazione integrale dell’Alfa Romeo] e non ci voglio rinunciare”. Possiamo prenderlo per un si?

Nuova Alfa Romeo Milano elettrica potrebbe arrivare anche in versione 4x4

QUANDO ARRIVA, QUANTO COSTA Fino a pochi mesi fa, si diceva che la Milano avrebbe dovuto chiamarsi Brennero. Il nuovo nome sarebbe nato proprio dal vissuto di Imparato, che in una recente conferenza stampa spiegava: “Sono nato su una Giulia 1300 nel 1966, e quando mio padre mi parlava in passato non diceva mai solo ‘Alfa Romeo’: mi diceva sempre ‘Alfa Romeo Milano’”. Aspettatevi che il piccolo SUV dell'Alfa abbia un prezzo competitivo con altre auto che condividono la sua piattaforma, il che significa attorno ai 38.000 euro, per le varianti full electric, e attorno ai 26.000 euro per le mild-hybrid a benzina. Imparato ha confermato che la Milano sarà ufficialmente in vendita a settembre 2024, con una première il prossimo 10 aprile. Stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/02/2024