Alfa Romeo Junior (fu Milano) entry level: passiamola ai raggi X

Come spesso avviene, il ruolo di apripista viene inizialmente consegnato alla variante da ''vetrina''. Segue, a stretto giro, la versione che ricopreil ruolo, invece, di leone delle vendite. Da Alfa Romeo Junior (ex Milano, non lo ripetiamo più) Speciale, ad Alfa Romeo Junior in allestimento base, il passo è breve (anche più del previsto). A poche settimane dalla world premiere e dallo start degli ordini dell'edizione top, aprono le prenotazioni della versione ''entry level''. Il quadro ora è completo (anzi no, leggi oltre): ecco intanto una traccia da seguire al configuratore online Alfa Romeo.

Alfa Romeo Junior, via alle vendite di tutte le versioni in gamma



FULL ELECTRIC O MILD HYBRID?

Come noto, Alfa Romeo Junior si declina in due forme di motorizzazione assai diverse tra di loro in termini meccanici, ma pure concettuali e commerciali (vedi l'ampia forbice di prezzo). Junior Ibrida si avvale del motore 1,2 litri 3 cilindri benzina con turbo a geometria variabile da 136 CV, con giusto un'infarinatura di elettrificazione espressa dalla rete mild hybrid 48 volt: in buona sostanza, un motore a benzina associato a cambio automatico a 6 rapporti (eDCT6), che non richiede alcuna correzione delle proprie abitudini di guida e di gestione quotidiana (rifornimento alla pompa, niente ricarica batterie). Successivamente, si aggiungerà a listino anche Junior Ibrida Q4, con motore elettrico al posteriore a generare una (blanda) trazione integrale. Dal canto suo, Junior Elettrica è spinta da motore elettrico da 156 CV, alimentato da una batteria da 54 kWh che promette un'autonomia inter-ricarica di 410 km nel ciclo combinato, di 590 km nel ciclo urbano. In seguito, si unirà all'offerta Junior Elettrica Veloce: 240 CV di potenza, differenziale autobloccante meccanico Torsen. Maggiore prezzo di listino a parte (vedi paragrafo ad hoc), va da sé che Junior Elettrica si rivolge a un'utenza che faccia dell'auto un uso prevalentemente cittadino e che accetti la nuova routine della ricarica pubblica o domestica. Ah, se l'offerta motori del nuovo baby SUV Alfa Romeo vi ricorda altri modelli del Gruppo Stellantis, siete sulla strada giusta.

Junior Elettrica Veloce: coming soon

Duplice anche la proposta allestimenti, senza distinzioni tra Ibrida ed Elettrica. In gallery, un pratico confronto estetico di esterni e interni: arbitrariamente, abbiamo scelto come tinta l'Avorio Galleria, per variare rispetto al Rosso Brera e al Blu Navigli della Junior delle fotogallery ufficiali. A proposito: due colori pastello, quattro vernici metallizzate (+900 euro), cinque tinte bicolore con tetto nero a contrasto (+1.200 euro).

JUNIOR ''BASE''

L'allestimento di partenza si distingue per lo scudo Alfa a nido d'ape

La ''entry level'' si riconosce, all'esterno, per lo scudetto Alfa in configurazione “Leggenda” (più tradizionale rispetto allo scudetto ''Progresso'' della Speciale), i fari Full LED anteriori e posteriori, i fari anabbaglianti a LED, le calotte specchietti retrovisori esterni in nero lucido e i cerchi in lega da 17'' Turbina (versione Ibrida) e da 18'' Aero (versione Elettrica). In abitacolo, rivestimenti in tessuto “Icona”, sedile guidatore con regolazione manuale a 6 vie (sedile passeggero a 4 vie), volante in ecopelle, sedile posteriore abbattibile 60/40, poggiatesta posteriori, palette del cambio al volante (Ibrida) e imperiale scuro. Di serie il quadro strumenti digitale Full TFT da 10,25'' dallo storico design “a cannocchiale”, il sistema di infotainment da 10,25” con due porte USB (A+C), Bluetooth, comandi vocali e compatibilità Apple CarPlay / Android Auto in modalità wireless, il climatizzatore automatico, il caricatore di bordo trifase 7 kW nel caso dell'Elettrica. Come ADAS, inclusi Autonomous Emergency Breaking (frenata automatica di emergenza) e Adaptive Cruise Control.

Il caratteristico quadro strumenti digitale ''a cannocchiale''

PACCHETTI Il pack Techno (+2.500 euro) aggiunge guida autonoma di livello 2 (Lane Centering + Traffic Jam Assist), portellone elettrico hands free, proiettori LED Matrix e navigazione connessa con assistente virtuale, mentre il pack Premium (sempre +2.500 euro) consiste di interni misto vinile-tessuto, sedile guidatore movimentato elettricamente con funzione massaggio, illuminazione ambiente interna e pedaliera e battitacco in alluminio.

JUNIOR SPECIALE

La Speciale si distingue per lo scudo Alfa... strano

L'edizione di lancio si riconosce immediatamente per la reinterpretazione ''in 3D'' dello scudetto “Progresso”, ma anche per le finiture sportive opache con inserti in Rosso Brera e cerchi in lega “Petali” da 18”. L’abitacolo è impreziosito da tratti sportivo-eleganti come i rivestimenti “Spiga” in vinile e tessuto, il volante in pelle e il sedile guidatore a movimentazione elettrica con funzione massaggio. La cura nei dettagli è assicurata dall’illuminazione interna a 8 colori di bocchette aria, tunnel centrale e strumentazione guidatore. Tra le dotazioni di sicurezza, di serie la guida autonoma di livello 2, il navigatore connesso, la telecamera posteriore a 180°, il portellone elettrico hands free e il sistema keyless con tecnologia proximity access. Per Junior Elettrica Speciale, caricatore di bordo trifase 11 kW.

Junior Speciale, l'abitacolo

PACCHETTI Col pack Techno (+1.500 euro) aggiungi specchio retrovisore interno elettrocromico, fari Full LED Matrix, Wireless Charging Pad e sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali. Con pack Sport (+2.500 euro) aggiugi volante sportivo in pelle e sedili Alcantara e vinile (anteriori Sabelt).

Con pacchetto Sport, anche i sedili Sabelt

Alfa Romeo Junior Ibrida costa di listino 29.900 euro, in promo a maggio 2024 a 29.033 euro: proposto un leasing Stellantis Financial Services che prevede un primo canone di 7.257,53 euro, 36 canoni da 200 euro al mese, un valore di riscatto di 19.276,30 euro. Alfa Romeo Ibrida Speciale parte invece da 31.900 euro. In attesa dei nuovi incentivi, per Alfa Romeo Junior Elettrica prezzi invece di 39.500 euro in allestimento base (in promo a 35.345 euro) e di 41.500 euro in configurazioen Speciale. In tutti i casi, piani finanziari con rate da 200 euro al mese circa: a modularsi sono solo anticipo/primo canone e valore di riscatto/maxirata finale.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/05/2024