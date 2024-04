Milano, Avenger, Fiat 600 (e nuova Ypsilon): uguali ma (molto) diverse

Tu chiamala, se vuoi, la ''regola del 3''. O meglio, ''regola del 3+1'', visto che all'allegra compagnia appartiene pure un'auto costruita altrove, ma pur sempre con ''materie prime'' identiche. Col debutto in società di Alfa Romeo Milano, ora ciascuna delle quattro marche confluite nel Gruppo Stellantis dall'ex Gruppo FCA possiede a portafogli la propria personalissima auto elettrica. Personalissime nel nome, nello stile, nella disciplina nella quale sono campioncine, Alfa Milano, Jeep Avenger, Fiat 600 e Lancia Ypsilon. Meno personalissime da un punto di vista industriale, dal momento che nascono tutte sulla stessa piattaforma, nome tecnico STLA Small (derivazione piattaforma CMP, ex Gruppo PSA), nonché nello stesso sito produttivo, la fabbrica di Tychy in Polonia (tranne Ypsilon, che ha traslocato in Spagna, a Saragozza, e che rispetto alle altre tre non è un B-SUV, ma una compatta di segmento B di stampo più tradizionale). All'indomani del reveal di ''baby Alfa'', vogliamo azzardare una prima comparazione a tavolino? Suvvia, niente di serio (per adesso...). Leggi e sfoglia la gallery per un confronto anche sul piano grafico (che aiuta sempre).



Alfa Romeo Milano, quali differenze con le sue ''sorelle''?

Tutte e quattro le ''magnifiche quattro'' si iscrivono dunque al campionato dei modelli di segmento B, quindi vetture dalle dimensioni adatte alla città più che a un impiego quotidiano a lunga percorrenza, a un uso individuale o in coppia, ma anche familiare e collettivo (purché non diventi un'abitudine, visto che in cinque rischi che scoppi un litigio). Alfa Romeo Milano è lunga 4 metri e 17, esattamente come nuova Fiat 600. Risulta perciò più lunga di 9 cm sia di Jeep Avenger, sia di nuova Lancia Ypsilon, entrambe ferme a 4 metri e 08. Milano è larga 1 metro e 78, sempre come Fiat 600: è quindi più larga sia di Avenger (1 metro e 72), sia di Ypsilon (1 metro e 76). In altezza, infine, Milano misura 1 metro e 50 e tra i tre SUV è la più bassa, visto che 600 e Avenger arrivano a 1 metro e 53. Ypsilon è chiaramente la più ''piatta'' della compagnia (1 metro e 46).

Milano lunga 4,17 metri

Il design è la materia nella quale ognuna esprime un linguaggio squisitamente individuale e un senso di appartenenza alla propria marca. Milano reinterpreta il classico Trilobo Alfa in modo molto originale, ma si riconosce come un membro della stirpe Alfa al primo colpo: i fari tripartiti davanti e dietro, la fiancata movimentata, il posteriore tonico. L'effetto scenico è insomma molto diverso rispetto a quello generato sia da Jeep Avenger, che ha forme più ''boxy'', perpendicolari e muscolari, sia da Fiat 600, più gioiosa e morbida, con un (sottile) strato adiposo ad avvolgere la carrozzeria. Prende le distanze Lancia Ypsilon, che è una berlina e che coniuga l'eleganza ai richiami al passato, senza rinunciare ad un'immagine sportiveggiante, di auto ben piantata a terra.

Il nuovo scudetto Alfa è una... sorpresa

Detto che il progetto di partenza è condiviso (quelle economie di scala delle quali il Gruppo Volkswagen è un altro esempio) ognuna interpreta l'arredamento interno a modo proprio, rispecchiando pure in abitacolo i valori del brand di riferimento. Un dettaglio balza subito alla vista: Milano è l'unica a optare per un display di infotainment incastonato nella plancia a mezza altezza, piuttosto che per una soluzione di display flottante, a... tutta altezza. Design a parte, questo (a grandi linee) impone di abbassare maggiormente lo sguardo per leggere le informazioni sullo schermo. Apparentemente, il tunnel centrale di Milano sembra il meno ospitale per gli oggetti di piccola taglia, essendo la sezione più avanzata occupata dal cluster dei comandi di accensione, trasmissione e driving mode. Restano in ogni caso la fessura porta-smartphone sotto il display e un discreto pozzetto davanti al bracciolo: Milano è in fin dei conti la più ''atletica'' del gruppo, se la priorità è il comfort, c'è Fiat 600.

Milano, l'abitacolo profuma di Alfa Romeo

MINI-CARGO Tutte quante adottano di serie un quadro strumenti digitale: il cockpit dalla forma ''a cannocchiale'' di Milano spicca senz'altro come il più caratteristico di tutti. Lo spazio per i passeggeri posteriori si equivale, e il bagagliaio? Per Milano, una capacità di 400 litri indipendentemente dalla motorizzazione, è il valore migliore (Fiat 600 si ferma a 385 litri, Jeep Avenger a 380 litri, fanalino di coda Ypsilon con 340 litri).

Vano bagagli da 400 litri

Più in alto, si accennava al minimo comune denominatore della propulsione full electric. In nessuno dei casi, tuttavia, la motorizzazione elettrica è l'unica disponibile: tutte quante infatti prevedono una più tradizionale (ed economica, vedi paragrafo prezzi) variante termica o parzialmente elettrificata. Alfa Romeo Milano è semmai l'unica delle quattro della quale gli ordini della versione non elettrica aprono in contemporanea alla versione elettrica.

Il quadro strumenti ''a cannocchiale'' di cui sopra

A BATTERIE Powertrain in comune (batteria da 54 kWh e circa 400 km di autonomia compresa), ma tuning personalizzato per ciascuna. Più nei dettagli: Milano EV esiste sia configurazione 156 CV (Elettrica), sia nello step da 240 CV (Elettrica Veloce), mentre sia Avenger sia nuova 600 propongono solo la potenza di 156 CV. La duplice scelta interesserà invece in futuro anche Lancia Ypsilon: oggi solo con motore da 156 CV, domani anche in formato Ypsilon HF da 240 CV.

Milano Elettrica o Milano Ibrida

A BENZINA Come per le sorelline, la versione a combustione interna di Alfa Romeo Milano prende le mosse dal solito 3 cilindri 1,2 litri turbo benzina. Come Fiat 600, Jeep Avenger e Lancia Ypsilon, il 1.2 turbo viene associato a tecnologia mild hybrid 48 volt e a cambio elettrificato doppia frizione a 6 rapporti, tuttavia sotto il cofano di Milano Ibrida si sviluppa una potenza di 136 CV, invece di 101 CV. Alfa Romeo Milano Ibrida Q4 aggiunge un mini-motore elettrico posteriore, per dare forma così a una sorta di trazione integrale ''soft'': il sistema declina in chiave Alfa quanto accade a Jeep Avenger 4xe, di prossima introduzione. Diversamente da Avenger, invece, manca una motorizzazione 1.2 benzina termica pura con cambio manuale.

Il listino prezzi completo di Alfa Romeo Milano non è ancora stato reso pubblico: si conosce solo il prezzo di Milano Ibrida e Milano Elettrica nelle rispettive edizioni di lancio Milano Speciale, che partono, nell'ordine, da 32.425 euro (in promo a 29.900 euro) e 42.025 euro (in promo a 39.500 euro). Possiamo perciò avventurarci in un parallelismo spannometrico tra le rispettive top di gamma. Quindi: Fiat 600 Hybrid La Prima costa di listino 30.950 euro, mentre Fiat 600e La Prima costa 40.950 euro: cifre leggermente più basse, ma anche prestazioni inferiori. Jeep Avenger e-Hybrid Summit costa 31.000 euro (cioè di meno), Avenger ''e'' Summit costa 42.400 euro (cioè di più). Infine, nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina MHEV è in vendita da listino a 28.000 euro, mentre Ypsilon Cassina EV costa 39.000 euro. Aggiorneremo il confronto quando, di tutte e quattro le vetture, saranno in commercio le rispettive versioni entry level.

Milano Ibrida Speciale in promo a 29.900 euro

Potenza a parte, Alfa Romeo Milano è indubbiamente la declinazione di crossover urbano più sportiveggiante delle quattro e quella per la quale la dinamica di guida è stata messa a punto con più attenzione (lo sterzo più diretto della categoria, sostiene il Biscione). Proprio come Jeep Avenger si rivolge a un pubblico più sensibile al fascino della guida in fuoristrada (Selec Terrain), purché affrontata con giudizio (manca una trazione integrale ''vera e propria''). E come Fiat 600 trasporta ai giorni nostro, quindi con ampio spazio a bordo, guida semi-alta e tecnologia di buon livello, il concetto di utilitaria sbarazzina. Con le duvute differenze di carrozzeria, Lancia Ypsilon è infine la più elegante e la più sofisticata del quartetto, proponendosi di conquistare, oltre al bacino femminile, anche i ''maschietti''. Ognuna ha la sua personalità, ognuna mira al proprio target. Ma ognuna, al tempo stesso, ammicca al target della sua collega.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/04/2024