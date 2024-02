Nuova Lancia Ypsilon: la citycar elettrica esalta il lifestyle all'italiana

Milano, capitale internazionale della moda e del design, fa da palcoscenico al debutto mondiale di quella che aspira a diventare una nuova star del segmento B: la Lancia Ypsilon, oggi 100% elettrica. La première in grande stile ci mostra la compatta italiana, che avrà il compito di ridare allure al brand premium di Stellantis, impegnato in un rilancio a 360°, che prevede l’arrivo di tre inediti modelli, uno ogni due anni. La nuova Ypsilon si fa vedere così per la prima volta, in un’esclusiva Edizione Limitata Cassina: cioè 1.906 esemplari creati in collaborazione con l’azienda italiana leader nell’arredamento di lusso e design.

Nuova Lancia Ypsilon: debutta la citycar elettrica in Edizione Limitata Cassina

Nasce sulla piattaforma EV e-CMP di Stellantis e punta forte su un look esclusivo, su interni da piccola ammiraglia creati dall’esclusività propria della manifattura artigianale, oltre che sulla tecnologia 100% elettrica. Oggi, la vediamo da vicino e la tocchiamo con mano, quindi come non iniziare dal design? Basta osservarla per percepire la forte reinterpretazione in chiave moderna di tanti elementi stilistici del passato. Soluzioni contemporanee, quasi futuriste e chiaramente ispirate al concept Pu+Ra HPE, ma non solo. Il frontale è largo, lineare, e la barra a LED - Lancia la chiama “calice di luce” - sembra voler sostenere il marchio scritto per esteso, bello grande a evidenziare l'esordio del nuovo corso stilistico.

Nuova Lancia Ypsilon: la barra orizzontale e l'accento verticale a LED definiscono il frontaleIL DESIGN COME PUNTO DI FORZA La pulizia delle linee è un tema sottolineato dalla fiancata addolcita da angoli smussati, quasi inesistenti, che richiama modelli iconici del passato come l’Aurelia e la Flaminia, ma dietro la coda è ben più movimentata. I fari tondi, sempre a LED e con la firma luminosa della Y orizzontale, paiono sbucare dai fianchi e sono ispirati alla leggendaria Lancia Stratos da rally. La collaborazione con Cassina, azienda nata a Meda in Brianza nel 1927, si completa con la scelta del colore carrozzeria in Blu Zaffiro, che caratterizza tutti gli esemplari di questa speciale versione. Se lo stile è uno dei punti su cui fa forza Lancia, obiettivo centrato.

Tuttavia, la partnership con la Casa d’arrendamento italiana è altrettanto chiara - se non di più - in abitacolo, dove ci sono tanti dettagli esclusivi ispirati ai salotti più lussuosi e all’interior design. Qui troviamo l’originale tavolino centrale, vero e proprio ripiano multifunzione finemente lavorato, che serve anche da ricarica wireless per lo smartphone.

Nuova Lancia Ypsilon: il tavolino multifunzione griffato Cassina e con ricarica wirelessSOLUZIONI CLASSICHE, MA ANCHE HI-TECH Più sotto, la consolle che ospita la levetta del selettore marce in “stile” Peugeot e-208 e Opel Corsa-e (chiamiamole sinergie industriali…), sempre un po’ scomoda da usare in punta di dito, ma leitmotiv di numerosi modelli Stellantis. Piace la capacità di abbinare il classico con l’hi-tech. Ci sono rivestimenti in elegante velluto blu con motivo - definito - a ''cannelloni'', sedili anteriori che possono essere a movimento elettrico, riscaldabili e con funzione massaggio e lussuosi elementi soft touch, molti dei quali realizzati con materiali riciclati e riciclabili.

Nuova Lancia Ypsilon: abitacolo elegante ed esclusivo per la compatta BEV italiana

La plancia ospita il cruscotto digitale e il display dell’infotainment entrambi da 10,25” per una diagonale totale di ben 20,5 pollici. Inoltre, la Ypsilon new gen non si fa mancare Apple CarPlay e Android Auto wireless e prese USB-C. Ma la vera chicca è l’assistente virtuale S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation). Di fatto, sarà la vostra voce la vera protagonista a bordo grazie all’innovativo sistema di bordo, che promette di semplificare l’esperienza d’uso della Ypsilon. Grazie ai comandi vocali naturali, l’assistente capisce, risponde e aiuta a gestire clima, radio e illuminazione ambiente, per una home experience - ma in automobile - a 360°.

Nuova Lancia Ypsilon: l'infotainment S.A.L.A. promette semplicità di utilizzoGLI ADAS DI LIVELLO 2 SONO STANDARD Comunque, un’auto del tutto nuova come questa non può prescindere dalla sicurezza e anche sotto questo aspetto, la Ypsilon non tradisce le attese. Lancia tiene a precisare come la sua compatta BEV sia la prima del segmento B a essere equipaggiata con la guida assistita di livello 2 di serie, che significa cruise control adattivo stop&go, mantenimento attivo della carreggiata, monitoraggio angolo cieco, frenata automatica di emergenza e riconoscimento segnaletica stradale, a cui si aggiunge il sistema di ausilio al parcheggio con telecamere e sensori.

Nuova Lancia Ypsilon: il bagagliaio con i cavi per ricaricare la batteria da 51 kWh

Come accennato, il powertrain è 100% elettrico, ha una potenza di 156 CV per 260 Nm di coppia massima ed è sostenuto da una batteria da 51 kWh. In sostanza è la stessa tecnologia che troviamo su Peugeot e-208 e Opel Corsa-e. Con la batteria al 100% l’autonomia dichiarata si spinge fino a 403 km nel ciclo combinato WLTP. Da una colonnina rapida in corrente continua è possibile rigenerare dal 20% all’80% in 24 minuti, ma potete anche recuperare 100 km di percorrenza “green” in appena dieci minuti di sosta.

Nuova Lancia Ypsilon: la porta di ricarica della citycar BEV e la wallbox domestica

La stilosissima e tecnologica Ypsilon Edizione Limitata Cassina omaggia con i suoi 1.906 esemplari una data storica, ovvero quella di fondazione della Casa italiana. Un modello esclusivo, numerato e certificato per altrettanti potenziali clienti. Per ordinarla e acquistarla da oggi, 14 febbraio, è sufficiente contattare i dealer ufficiali Lancia e manifestare l’interesse a essere richiamati. Nel caso la trattativa andasse a buon fine, l’offerta di lancio prevede un anticipo di 9.800 euro, una rata mensile di 200 euro per tre anni e un riscatto finale di 22.854 euro. Altrimenti, l’auto potrà essere restituita o cambiata. Nella promozione sono incluse l’estensione di garanzia a 3 anni/30.000 km e la soluzione di ricarica domestica Easy Wallbox.

Nuova Lancia Ypsilon: il lato B dell'auto è la zona più ''elaborata'' a livello di design

Motore elettrico Potenza massima 156 CV Coppia massima 260 Nm Batteria 51 kWh Autonomia combinata (WLTP) fino a 403 km Ricarica (DC) 20%-80% in 24 min e 100 km in 10 min Dimensioni 4,08 x 1,76 x 1,44 m Peso a vuoto 1.584 kg Prezzo n.d.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 14/02/2024