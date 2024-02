Nuova Lancia Ypsilon svelata nel video ufficiale

Un po' di qui, un po' di là: visto che un backstage delle riprese per il video promozionale aveva già svelato quasi tutto delle forme della Nuova Lancia Ypsilon, la casa si è mossa prima del debutto previsto per il prossimo 14 febbraio 2024. La nuova compatta elettrica del gruppo Stellantis è stata dunque mostrata in foto e video ufficiali, condivisi sui social Facebook e Youtube. Qui sotto il video, più in basso altre immagini.

SENZA IMPEGNO Il rilascio di queste immagini sponsorizza l'iniziativa ''1 di 1906'', un'operazione di lancio che punta a raccogliere le manifestazioni di interesse dei potenziali clienti: manifestazioni non vincolanti, che non comportano un preordine né il versamento di alcun deposito, ma solo il diritto a essere contattati per avere ulteriori informazioni sulla vettura. Per ora la Casa dichiara solo l'autonomia, che arriva fino a 403 km nel ciclo combinato WLTP. Un dato coerente con quelli di Fiat 600e e di Jeep Avenger EV, con cui la Nuova Ypsilon condivide la piattaforma. Il che potrebbe indicare - ma in questo non c'è alcuna informazione ufficiale - che anche sulla Lancia troveremo il motore da 156 CV che equipaggia anche Peugeot e-208 e Opel Corsa-e: per una velocità limitata a 150 km/h e un'accelerazione di circa 9 secondi nello 0-100 km/h. Attendiamo conferme.

VEDI ANCHE

COME A CASA Sarà l'Edizione Limitata Cassina a portare al debutto la nuova Ypsilon, con 1.906 esemplari realizzati in collaborazione con il noto brand di arredamento a esaltare un ambiente che cerca la sintesi perfetta tra il mondo automotive premium e il comfort di un vero salotto. La finitura dell'edizione limitata prevede raffinati sedili ''a cannelloni'', rifiniti in quello che sembra essere velluto o Alcantara. Ma è il tavolino multifunzione a rubare la scena: il primo ad apparire su un'automobile. Completa l'elenco delle prime visioni il sistema di infotainment S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation), che per la prima volta Stellantis introduce su una vettura di produzione. La configurazione del sistema SALA è completamente personalizzabile e controlla quasi tutto, dalle impostazioni del clima all'audio, fino all'illuminazione. Il sistema si basa su widget e viene gestito tramite due touchscreen HD. Lancia dice che promuove una sensazione di benessere all'interno dell'abitacolo.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 05/02/2024