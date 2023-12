Lancia Ypsilon: svelata un'altra foto in attesa del reveal

Nuova Lancia Ypsilon 2024 si svela poco a poco, con una serie di singole foto rilasciate di tanto in tanto dalla Casa per tenere alta la curiosità. Un mesetto fa era la volta dell'originale vassoio circolare firmato Cassina che sporge dalla plancia; due settimane fa era toccato alle luci a LED incastonate nella calandra. Oggi tocca alle luci posteriori, che sempre più mostrano la parentela del design con quello della Pu+Ra HPE, il concept che, a sua volta, è un tripudio di citazioni alla mitica Lancia Stratos che dominava i rally. A partire proprio dalla fanaleria posteriore.

Lancia torna in Francia: la Pu+Ra HPE insieme alla storica Flaminia Zagato

PAROLA DI LANCIA “Oggi, con la quarta immagine, sveliamo il posteriore della Nuova Lancia Ypsilon che riflette il nuovo linguaggio di design del marchio, puro e radicale. Gli iconici fari LED posteriori rotondi, che richiamano la vittoriosa Lancia Stratos, incorniciano il logo Lancia, in un perfetto dialogo tra purezza e radicalità anche grazie alla scritta Ypsilon sottostante”, dice Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia.

Lancia torna in Francia: la Pu+Ra HPE vista di 3/4 posteriore

UN GIOCO DI CARATTERI I fanali LED rotondi contengono la lettera Y (foto di copertina), che diventa elemento caratteristico del design, e incorniciano la nuova scritta Lancia realizzata con lettere dal font originale. La scritta Ypsilon sottostante, tracciata in corsivo, si ispira a icone storiche come Fulvia, Flavia e Flaminia: modelli puri e dal design filante.

Lancia torna in Francia: la Pu+Ra HPE di 3/4 anteriore

PRIMA SERIE: NUMERATA Il reveal del modello che segna l'inizio del rilancio per il marchio è in programma a febbraio 2024: protagonista sarà l’esclusiva Nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina, in versione 100% elettrica e disponibile in 1.906 unità numerate e certificate. Ulteriori immagini seguiranno per anticipare poco a poco le forme della nuova compatta, che in parte si è già mostrata al pubblico per uno sfortunato incidente di percorso.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/12/2023