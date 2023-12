Spiata nuova Lancia Ypsilon 2024, cosa svelano le primissime foto

Forme da compatta a 5 porte, non crossover. E all'interno, il "tavolino". L'esemplare in foto è elettrico, ma ci sarà anche hybrid

Le capita il gravoso compito di rilanciare il marchio Lancia. Sia in Italia, dove in ogni caso Lancia vende sempre bene nonostante la sua strategia mono-prodotto, sia in particolare fuori dall'Italia, dove invece Lancia è oggi un brand fantasma. Parliamo di Lancia Ypsilon nuova generazione, l'auto del mistero della quale, finalmente, riceviamo le primissime fotografie di un prototipo per i test. Le nostre spie catturano uno dei primi esemplari del nuovo modello mentre sosta nel parcheggio di un fornitore di Stellantis in Germania. Quali nuove informazioni?

Sotto il vestito... nuova Ypsilon!

BABY SUV? NO CITYCAR Innanzitutto, nuova Lancia Ypsilon non è un crossover, è una berlina compatta a 5 porte come l'antenata. Il prototipo è protetto da una camuffatura molto pesante che non ci permette di soffermarci sui dettagli, tuttavia le proporzioni sono invece alla luce del sole e sono quelle di una utilitaria a guida bassa con classica carrozzeria a due volumi, più un accenno di ''codino'' al posteriore.

Ypsilon 2024, la forma del posteriore

A TAVOLA! Dei tre scatti degli interni a nostra disposizione (vedi anche gallery), uno in particolare mostra la configurazione della plancia e del posto di guida. Nonostante le coperture, apprendiamo del nuovo display centrale a sbalzo e soprattutto del ''tavolino'' in luogo di un ripiano più tradizionale, un accessorio della quale Lancia stessa aveva condiviso un'immagine teaser a fine novembre.

Uno sguardo agli interni

COORDINATE SPAZIO-TEMPO La cerimonia di unveiling di Lancia Ypsilon ''next gen'' - nome in codice L21 - è attesa per febbraio 2024, mentre la produzione in serie è prevista per aprile 2024 nello stabilimento Stellantis di Figueruelas, in Spagna, casa anche di Peugeot 208 e Opel Corsa, modelli coi quali dovrebbe condividere la piattaforma. A proposito di meccanica...

Presa d'aria bassa e piccola: c'è un propulsore elettrico lì dietro?

NOT ONLY ELECTRIC A giudicare dalla griglia anteriore di piccole dimensioni, l'esemplare degli spy shot dovrebbe essere di natura full electric. Sappiamo che nuova Ypsilon sarà infatti declinata nelle versioni sia 100% elettrica, sia anche mild hybrid 48 volt, vedi Fiat 600 Hybrid (quindi un ibrido più sostanzioso, che non l'ibrido a 12 volt della attuale Ypsilon). La versione ad alte prestazioni si chiamerà Lancia Ypsilon HF, è attesa per il 2025 e sarà alimentata da due motori elettrici, per una potenza complessiva di 240 CV. Prima della world premiere, conosceremo certamente altre caratteristiche.

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 04/12/2023