Parigi val bene una concept: Lancia si prepara a tornare in terra di Francia

Lancia ha presentato nei mesi scorsi un piano di crescita decennale davvero ambizioso, che parte dalla splendida concept Pu+Ra HPE svelata qualche mese fa, e passa per il ritorno del marchio in tutta Europa.

Lancia torna in Francia: la Pu+Ra HPE all'ambasciata di Parigi

SI PARTE DA PARIGI Il primo paese da cui riparte l’espansione di Lancia è - nessun gioco di parole - la Francia, dove nei giorni scorsi è stata presentata la concept Pu+Ra HPE presso l’ambasciata italiana di Parigi, e dove il prossimo anno verrà organizzata la premiere mondiale della nuova, tutta rinnovata, Lancia Ypsilon. Una nazione scelta per la popolarità del nome Lancia, i cui modelli storici negli anni hanno sedotto attori, amanti della moda e del motorsport; come ben racconta il documentario andato in onda nei mesi scorsi su Sky, Lancia è il marchio che ha vinto il maggior numero di titoli nel Campionato del Mondo di Rally, dominato per anni dalla Stratos, dalla 037 e dalla Delta integrale.

Lancia torna in Francia: la storica Flaminia Zagato

LA ROADMAP Il primo passo è l’apertura di 20 punti vendita in territorio francese, a cui seguiranno - sempre nel 2024 - altri cinquanta nuovi concessionari in altre grandi città europee (le prime 40 lettere di intesa sono già state firmate). Cambierà il modello di vendita, con showroom di lusso che integrano anche esperienze di acquisto online. Da qui al 2028 Lancia introdurrà tre nuovi modelli, uno ogni due anni, a partire proprio dalla nuova Lancia Ypsilon il prossimo anno. Tutti i modelli presentati dal 2026 in poi saranno elettrici, e dal 2028 il listino Lancia avrà solo modelli a batteria.

Lancia torna in Francia: un dettaglio della Pu+Ra HPE

LE DICHIARAZIONI “Lancia torna in Francia, un Paese che significa molto per il marchio, sia per l’amore per lo stile e il design made in Italy sia per l’importanza del segmento B nel mercato”, ha dichiarato Luca Napolitano, CEO di Lancia. “Vogliamo rendere Lancia un marchio desiderabile, rispettato e credibile e fare della Francia uno dei principali mercati europei per il nostro marchio”.

“Il ritorno di Lancia in Francia è un evento memorabile per l’intero team, per gli appassionati e per i nostri clienti”, prosegue Joël Verany, Premium Cluster Director di Stellantis in Francia. “Abbiamo creato una squadra dedicata che lavora al Rinascimento del marchio e per fare di Lancia il marchio che incarna l’eleganza italiana senza tempo che non finisce mai di ammaliare”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 08/09/2023