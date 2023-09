Kimera: nuovi restomod delle mitiche Lancia da rally in arrivo. Il video

Ha scosso gli animi degli appassionati con il suo magistrale restomod della Lancia Rally 037 e nei giorni scorsi Kimera Automobili ha consegnato l'ottavo esemplare della EVO37 al suo fortuanto proprietario. Siccome, però, la EVO37 sarà prodotta in serie limitata a 37 esemplari, è ora di pensare al futuro ed ecco che dall'atelier in provincia di Cuneo annunciano con rendering e video teaser d'ordinanza i (primi) due modelli che la seguiranno: la Kimera EVO38 Integrale e la Kimera K-39 Silhouette.

Il rendering della Kimera K-39, 3/4 anteriore

KIMERA EVO38 ''MAZINGA'' La prima novità a debuttare, nella prima metà del 2024, sarà la EVO38, che si riallaccia al mitico progetto Lancia SE038 ''Mazinga''. Si trattava di un'evoluzione che aggiungeva un turbo al motore della Rally 037, già dotato del compressore volumetrico, a dare un mostro a trazione posteriore talmente inguidabile che le ruote pattinavano in accelerazione persino in quinta marcia, si dice. La SE038 portò all'introduzione di un nuovo prototipo: il primo a trazione integrale, da cui derivò la Delta S4, e proprio a questo si rifà la EVO38, che introduce ''evoluzioni e innovazioni che rendono molto interessante la vettura anche dal punto di vista delle soluzioni tecniche adottate'', fanno sapere da Kimera Automobili. Ma dovremo attendere la presentazione ufficiale del nuovo modello, per sapere esattamente di che cosa si tratta.

Il rendering della Kimera K-39, vista laterale

KIMERA K-39 SILHOUETTE La seconda novità, identificata come K-39, sarà invece una vettura che avrà l'obiettivo di riportare il brand Kimera Automobili nel mondo del Motorsport. Nel corso del 2024 verranno svelati tutti i dettagli, ma basta uno sguardo alle immagini per notare che la K-39 assomiglia a quel bolide della categoria Silhouette che, con la livrea Martini Racing, conquistò due titoli mondiali del Campionato Sport Prototipi tra gli anni Settanta e Ottanta. Questo progetto, che come anticipato nasce con l’intento di prendere parte a una delle ultime leggendarie sfide del Motorsport, potrebbe essere anche essere prodotto in un limitatissimo numero di esemplari per pochi e fortunati clienti. E già sentiamo che il battito cardiaco accelera. Sul sito di Kimera Automobili, intanto scorre il conto alla rovescia per il lancio dei nuovi modelli.