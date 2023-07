Nuova Ypsilon 2024 "è pronta", cosa intende veramente il capo Lancia

Nuove best seller crescono. E cambiano casa, oltre che aspetto e contenuto della propria dieta. Nuova Ypsilon esiste già. Solo in un unico esemplare, ancora ben nascosto. Questione di tempo, e troverà il coraggio di mostrarsi. Quelle due righe condivise sul profilo Twitter (oggi X) Lancia lo scorso venerdì 28 luglio da Luca Napolitano, ad del marchio Lancia, due righe accompagnate da una foto da ''dietro le quinte'', inevitabilmente hanno attirato l'attenzione di addetti ai lavori e pubblico. Nel post, Napolitano sostiene che la prima Lancia Ypsilon nuova generazione è già stata assemblata e che la prima pietra del Rinascimento Lancia è perciò stata posata. ''We are ready'', conclude il Ceo. Serve traduzione? No. Noi cosa possiamo aggiungere a suddetto tweet?

The first New Lancia Ypsilon has been produced. Today we take another step ahead in the Renaissance of the Lancia brand. We are ready.#Lanciaisback #LanciaRenaissance #Lanciaisready pic.twitter.com/k5ZWZ5OYc9 — Lancia (@lancia_official) July 28, 2023



HISPANICA Napolitano non specifica, ma la fotografia che lo ritrae mentre passeggia tra le linee di montaggio è stata scattata nello stabilimento Stellantis di Saragozza, in Spagna, stabilimento ex PSA dal quale già escono le attuali Peugeot 208 e Opel Corsa. Non è un mistero che nuova Lancia Ypsilon condividerà con le utilitarie francese e tedesca la piattaforma CMP (Common Modular Platform), altra eredità PSA, nonché soluzione in procinto di ricevere una sostanziale evoluzione. Trascurando per il momento qualsiasi speculazione sul design, comunque di sicura ispirazione Lancia Pu+Ra HPE concept, limitiamoci a chiarire l'argomento propulsori.

Lancia Pu+Ra concept, musa ispiratrice di nuova Lancia Ypsilon

AD ALTA E A BASSA TENSIONE Incaricata di inaugurare il nuovo corso Lancia e di traghettare il brand verso una gamma multipla (nuova Ypsilon 2024, ma anche nuova Gamma 2026 e nuova Delta 2028) e non più fondata su un unico modello, benché un modello in grado di fare reparto da solo e di continuare a registrare successo nonostante la sua longevità, Ypsilon nuova serie dovrebbe declinarsi sia in una variante ibrida leggera (ma di progetto differente rispetto al mild hybrid odierno) sia in versione full electric. Nel primo caso, la motorizzazione - sull'esempio proprio di Peugeot 208, oltre che Peugeot 3008/5008 - consisterà in un 1,2 litri 3 cilindri benzina con tecnologia mild hybrid 48 volt (sui modelli del Leone, potenze di 100 cv o 136 cv), con mini-motore elettrico integrato nel nuovo cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti e-DCS6. A differenza del caso Peugeot, non dovrebber rimanere a listino alcuna versione esclusivamente termica (salvo sorprese, niente più 1.2 benzina-GPL, insomma). Quanto a Ypsilon elettrica: se ancora una volta lo schema verrà ripreso dalle cugine di Gruppo Stellantis, il motore erogherà 156 cv (ma è possibile il ricorso anche alla ''vecchia'' unità, depotenziata a 136 cv) e sarà alimentato da una batteria da 51 kWh, per un’autonomia di circa 400 km.

Il motore 1.2 mild hybrid 48V di Peugeot 208

IL LANCIO Non esiste ancora una data precisa per la world premiere. Di nuova Lancia Ypsilon possiamo semmai con certezza affermare che la vendita inizierà nel corso del 2024 (secondo semestre?). Le dichiarazioni di Napolitano fanno tuttavia pensare che una cerimonia di presentazione in forma statica non sia così distante. Primo trimestre 2024, con prime avvisaglie (video teaser, prototipi spia) già entro la fine del 2023?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 31/07/2023