Lancia Certified, l'usato è una bella esperienza. Il nuovo programma

La mente proiettata al futuro, il cuore che si aggrappa ad un passato troppo melodioso, per non riecheggiare nel presente. Passato remoto, ma anche passato recente. L'uno, di interesse culturale. L'altro, dai risvolti commerciali. Ed è proprio ai modelli usati di recente produzione, che è rivolto il nuovo programma “Lancia Certified”. Selezione e certificazione dei veicoli, un portale dedicato: auto di seconda mano, esperienza di prima qualità.

COME FUNZIONA “Lancia Certified” parte dall’Italia, ma verrà esteso a tutti i mercati esteri in cui il marchio tornerà ad essere presente. Il programma è rivolto ai veicoli usati Lancia con meno di 7 anni di età e meno di 150.000 km. Verosimilmente, quindi, è circoscritto a Lancia Ypsilon. Ogni vettura viene accuratamente sottoposta a test e certificazioni unici nel loro genere, con 120 controlli da parte del personale Lancia preposto. La garanzia commerciale copre la maggior parte delle componenti di ricambio danneggiate a causa di un guasto meccanico o elettrico fino a 24 mesi dalla data di consegna del veicolo, con chilometraggio illimitato e senza franchigia. Il cliente non dovrà sostenere nessun costo di manutenzione per 15.000 km o 1 anno e, nel periodo di garanzia, le vetture godranno di Assistenza Stradale Europea 24/7.

VEDI ANCHE

REALE E VIRTUALE Tra i servizi Lancia Certified, il test drive su strada prima dell’acquisto e l’opzione “Soddisfatti o Rimborsati” con la possibilità di restituire l'auto entro i 10 giorni lavorativi successivi alla consegna o, qualora previsto, sostituirla con un veicolo della stessa categoria. Il programma è infine valido in tutti gli showroom Lancia, nei quali sarà presente un corner espositivo dedicato, tuttavia ad agevolare la ''customer journey'' contribuisce anche una moderna piattaforma digitale grazie alla quale poter consultare l'elenco e le caratteristiche di tutte le vetture disponibili, fino a identificare le concessionarie a cui rivolgersi. Buona navigazione.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/05/2023