Lancia: avanti tutta con la nuova corporate identity

Sei mesi dopo l’inaugurazione dello showroom pilota di Milano (Gattamelata), la nuova corporate identity del marchio Lancia è diventata realtà e procede a passo spedito. Logo, lettering, colori, immagini e ogni altro elemento grafico riflettono i quattro i pilastri alla base del piano strategico decennale del marchio: qualità, elettrificazione, sostenibilità e un modello innovativo di vendita che assicuri al cliente un’esperienza di acquisto premium (qui le indiscrezione su Ypsilon 2024).

Gli esterni di Casa Lancia in via Gattamelata a Milano

IL CLIENTE AL CENTRO Una nuova brand experience, che sarà sempre più immersiva e premium una volta entrato nella concessionaria, iniziando il proprio viaggio alla scoperta del mondo Lancia. Una customer experience che inizia dall’esterno dei nuovi punti vendita, vere e proprie boutique, caratterizzate da un linguaggio architettonico ricercato. E tutto all’insegna dell’eleganza italiana richiamata anche all’interno della concessionaria, dove il cliente viene ricevuto in un’area di accoglienza dedicata a Lancia e chiamata SALA. Nuovi showroom Lancia che si presentano, quindi, come veri e propri living room, salotti eleganti ed accoglienti, pensati per il benessere di coloro che li vivono, in perfetto stile italiano. Le vetture sono esposte al centro, come fossero sculture da ammirare in ogni loro dettaglio.

Gli interni di Casa Lancia

RINASCIMENTO In questo scenario di rinnovamento dei concessionari si è inserita un mese fa l’inaugurazione di Casa Lancia, il primo canale di comunicazione esclusivo per i 240 venditori italiani dedicati e certificati Lancia. Entro fine 2023, saranno 100 i concessionari che saranno totalmente rinnovati. ''Il Rinascimento di Lancia procede a passo spedito […] Ad un mese dall’apertura di Casa Lancia, tanto è l’entusiasmo e la partecipazione. Oggi è un giorno importante per Lancia, ringrazio tutti i nostri concessionari e venditori italiani impegnati per fare di Lancia un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium europeo'', ha dichiarato Luca Napolitano, CEO di Lancia (qui Napolitano al volante di Pu+Ra HPE).

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 04/08/2023