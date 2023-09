Lancia Ypsilon, come invecchiare con stile: la nuova gamma (più ricca) per il 2024

E che cosa vuoi dire a un’auto come Lancia Ypsilon? Sulla cresta dell’onda da quasi 40 anni, quattro generazioni di modelli, trentasei (36!) serie speciali e oltre 4 milioni di unità vendute, da più di dieci anni tra le prime tre auto più vendute in Italia. Numeri che vanno oltre i pregi e le qualità dell’auto, che non a caso viene spesso soprannominata, richiamando lo slogan di una famosa marca di cucine, “la più amata dagli italiani”. Per il 2024 Lancia Ypsilon si prepara a un rinnovamento della gamma, che porta in dote una più ricca dotazione di serie.

Lancia Ypsilon MY24: cresce la dotazione di serie

GAMMA PIÙ SEMPLICE Per il nuovo anno viene semplificata la gamma della motorizzazione Hybrid (MHEV), che passa dalle cinque versioni in listino fino a ieri a due soli allestimenti, Oro e Platino. La prima prevede i cerchi in acciaio Style e gli specchietti elettrici, mentre la Platino prevede cerchi in lega, paraurti posteriore in tinta carrozzeria, scarico cromato, vetri posteriori scuri, telecamera e sensori di parcheggio posteriori, rivestimento Seaqual Yarn per i sedili. I colori disponibili della nuova gamma di Lancia Ypsilon sono verde rugiada, rosso argilla, bianco neve, blu elegante, grigio pietra e nero vulcano.

Lancia Ypsilon MY24: visuale di 3/4 posteriore

OPTIONAL Il pacchetto Comfort aggiunge la regolazione lombare del sedile del guidatore, vetri elettrici posteriori, fendinebbia e specchietti retrovisori riscaldabili. Il pacchetto Tech comprende cruise control (non adattivo), climatizzatore automatico e sensore di pioggia e per l’accensione delle luci.

SI FA PIÙ RICCA Cresce la dotazione di serie per tutta la gamma, che può contare innanzitutto sull’omologazione a cinque posti, una nuova radio con schermo touch da 7” con Apple CarPlay e Android Auto wireless (finalmente!), caricatore wireless per gli smartphone, posizionato sotto la leva del cambio.

Lancia Ypsilon MY24: Android Auto e Apple CarPlay wireless di serie

LE MOTORIZZAZIONI Lancia Ypsilon continua a essere disponibile con il 1.0 3 cilindri mild hybrid da 70 CV con alternatore starter da 12 V e batteria al litio. In alternativa c’è la versione Ecochic GPL da 69 CV.

I PREZZI Nuova Lancia Ypsilon MY24 può essere ordinata già da oggi: la versione MHEV Oro costa 17.650 euro, mentre la Platino 19.550 euro. Invariato il prezzo della Ecochic GPL, a 20.500 euro. In occasione del rinnovo della gamma, la Ypsilon 1.0 Hybrid Gold può essere acquistata a partire da 14.150 euro anziché 15.950 con finanziamento e rottamazione: 48 rate da 159 euro, anticipo di 2.783 euro e rata finale di 7.806 euro (TAN 8,49%, TAEG 10,70%).

Pubblicato da Claudio Todeschini, 06/09/2023