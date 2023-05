Lancia. La leggenda del rally: nuova docuserie firmata Sky Original

In onda su Sky Documentaries e in streaming su NOW dal 3 giungo, la serie in 3 parti celebra i successi dello storico marchio torinese

''Lancia. La Leggenda del rally'' è la nuova docuserie firmata Sky Original dedicata ai trionfi del marchio torinese tra gli anni ‘70 e ‘90. La serie andrà in onda in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming su NOW a partire dal prossimo 3 giugno. Suddiviso in tre parti, il documentario rievoca il ''ventennio'' d’oro del rally italiano, focalizzandosi su quei modelli che hanno riscritto la storia di Lancia (qui il futuro di Lancia raccontato da Luca Napolitano). Ampio spazio viene dedicato ovviamente alle persone chiave che le hanno progettate e portate alla vittoria, ripercorrendo il periodo magico che ha segnato per sempre il nostro motorsport.

I modelli del Reparto Corse Lancia

STORIA DI TRIONFI Si parte dalla fondazione del Reparto Corse Lancia a metà degli anni ‘60, arrivando al trionfo (inatteso) della piccola Lancia Fulvia Coupé HF, nel Mondiale nel 1972. Ad accompagnarci in questo dolce amarcord ci pensano figure entrate nell’Olimpo delle competizioni sportive, come: Cesare Fiorio e Gianni Tonti, Team Principal e Direttore tecnico negli anni d’oro. Si prosegue poi con Lancia Stratos (qui Lancia Stratos MAT), la prima auto progettata appositamente per i rally, dominatrice a metà anni ‘70 seguendo poi con le imprese della Rally 037 e della Delta S4.

Sandro Munari e Cesare Fiorio

SOLO SU SKY La serie si chiude con il ritiro di Lancia dalle competizioni sportive sul finire 1991, dopo la conquista di svariati titoli costruttori. Protagonista indiscusso del documentario: Massimo ''Miki'' Biasion, pilota campione del mondo 1988-89, affiancato per l’occasione dall’attore Riccardo Scamarcio, produttore della serie. Scritta da Donato Dallavalle e diretta da Andrea Calderone, ''Lancia. La leggenda del rally'' andrà in onda dal 3 giugno in prima serata alle 21:15.

