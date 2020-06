MITO Dopo una storia lunga e travagliata, Manifattura Automobili Torino (MAT) presenterà la sua interpretazione per una nuova Lancia Stratos al Salon Privé Concours d’Elégance, in programma dal 23 al 26 settembre 2020 a Woodstock (UK) presso la sontuosa tenuta Blenheim nell'Oxfordshire. New Stratos MAT è l'ultima interpretazione della leggendaria auto da rally anni '70 e si basa su una Ferrari F430 pesantemente modificata e alleggerita proprio per l’occasione. Il suo motore V8 da 4.3 litri sviluppa 540 CV di potenza e 519 Nm di coppia massima, per uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in soli 3,3 secondi e una top speed di 273 km/h. MAT la definisce: “Un'auto sportiva indipendente che integra parte della componentistica di alcuni veicoli di serie del marchio Fiat”.

UNA LUNGA GESTAZIONE Il prototipo di New Stratos fece il suo debutto nel 2010, ma il primo modello è andato in vendita solo nel 2018, dopo che la società tedesca New Stratos GbR ha concesso a MAT i diritti per produrre la nuova restomod. MAT conta di realizzarne 25 unità, due di queste sono già state prodotte ed esposte durante il corso del Salone di Ginevra 2019. “Siamo felici e orgogliosi di mostrare per la prima volta nel Regno Unito le nostre New Stratos. Il Salon Privé Concours d’Elégance è l’occasione ideale per esibire le nostre auto e per fare conoscere ai futuri clienti il tipo di esperienza che cerchiamo di offrire” ha dichiarato il Marketing Manager di MAT, Riccardo Garella.

DA CAPOGIRO Non è dato sapere quando dovrebbero iniziare le consegne di New Stratos. Indiscrezioni suggeriscono però che i prezzi saranno di gran lunga superiori ai 500.000 euro. Una cifra assolutamente da collezionisti, giustificata dal fatto che per realizzare la New Stratos è necessario stravolgere da cima a fondo una Ferrari 430. Una vettura, quest’ultima, ormai difficile da reperire (è uscita di produzione nel 2009) e dal valore non proprio indifferente.