Nuova Lancia Ypsilon 2024: finalmente la prima immagine!

In occasione del 117º anniversario del costruttore, è stata svelata la prima immagine della Nuova Lancia Ypsilon, simbolo del rinascimento del marchio italiano. La vettura, il cui debutto completo è programmato per febbraio 2024, rappresenta il primo passo concreto nel cammino di elettrificazione di Lancia, in linea con il piano strategico ''Dare Forward'' di Stellantis. La grande novità è la collaborazione con Cassina, eccellenza del design italiano, che ha contribuito a sviluppare la nuova Ypsilon a un livello di comfort e stile idealmente ''domestico''. Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia (qui alla guida del prototipo PU+RA), ha dichiarato entusiasta: ''Grazie alla collaborazione con Cassina, questa vettura diventa la massima espressione del comfort a bordo di Lancia grazie alla cura dei dettagli, dei materiali, dei colori, degli spazi e al primo tavolino utilizzato all’interno di una vettura per sentirsi a casa, ovunque ci si trovi.''

Lancia Ypsilon MY24: come cambia

EDIZIONE LIMITATA La nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina è un modello 100% elettrico, disponibile in soli 1906 esemplari numerati e certificati, omaggio all'anno di fondazione del marchio Lancia. L'obiettivo è quello di offrire un prodotto di ultima generazione nei termini di elettrificazione e tecnologia ma comunque fortemente legato all'identità italiana del marchio. Luca Fuso, amministratore delegato di Cassina, ha commentato: ''La collaborazione con Lancia ci ha permesso di estendere la nostra esperienza anche al settore automotive. Condividiamo con Lancia valori fondamentali come l’innovazione, la ricerca e il rispetto per la tradizione manifatturiera italiana.''

VERSO UN FUTURO ELETTRICO Come accennato, il reveal completo del modello è atteso a febbraio 2024, ma nei prossimi mesi verranno svelate ulteriori informazioni. L'attenzione al dettaglio e l'impegno per un design all'avanguardia caratterizzano la collaborazione tra Lancia e Cassina, promettendo un'esperienza visiva unica nel suo genere. Questo è il primo passo verso il futuro più volte anticipato dal marchio premium di Stellantis. Dopo la Ypsilon, capostipite, ci sarà l'arrivo entro il 2026 della Delta, nome iconico e leggenda dei rally, che tornerà anche lei in versione completamente elettrica. Dunque il futuro si prospetta certamente ricco di novità e possibilità per Lancia, anche se tutto sarà a zero emissioni.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 27/11/2023