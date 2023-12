Nuova Lancia Ypsilon EV: l'iconico frontale reinterpretato in chiave moderna

La Lancia Ypsilon di nuova generazione sta per arrivare. Sarà un modello inedito e, di fatto, una svolta epocale rispetto alla city-car che abbiamo conosciuto fino a oggi. Avrà anche il compito di mantenere alto il nome della compatta italiana che ha una storia pluridecennale alle spalle. La nuova Ypsilon sarà un’automobile del futuro, con motore 100% elettrico e dal design a dir poco contemporaneo. La piccola di Casa Lancia avrà anche l’onere di rilanciare il marchio, che oggi fa breccia nel cuore dei (delle) clienti solo con la Ypsilon attuale. Farà da apripista a una gamma tutta nuova, che ancora deve essere scoperta, e dovrà farlo con contenuti convincenti. Da quanto abbiamo visto, le premesse sono buone e ora facciamo un altro passo avanti. Infatti, oggi Lancia ha svelato la seconda immagine della sua city-BEV, che ci mostra il frontale, per farci vedere la reinterpretazione della storica calandra, il calice, proiettato nel futuro attraverso tre raggi di luce, per renderlo iconico e ben visibile anche da lontano e al buio. Sopra il calice campeggia la scritta Lancia per una doppia firma, che metterà la firma sul frontale di tutti e tre i nuovi modelli del marchio: “…un “calice di luce” che abbraccia virtualmente il nome e identifica l’identità di Lancia, traghettandola verso la mobilità elettrica”, ha dichiarato Luca Napolitano, CEO della Casa italiana.

Nuova Lancia Ypsilon elettrica: la prima foto mostra un dettaglio dell'abitacoloPER ADESSO VEDIAMO DUE FOTO, MA POI… La seconda immagine della Nuova Lancia Ypsilon, fa seguito alla prima svelata il 27 novembre scorso, ovvero il giorno del 117 anniversario del marchio e rende il frontale dell’auto vero protagonista della preview. L’iconico calice Lancia, già anticipato con il concept Pu+Ra HPE è parte integrante della tradizione e viene reinterpretato in chiave moderna, proiettandolo nel futuro, attraverso tre raggi di luce LED. Il calice abbraccia idealmente la nuova scritta Lancia, realizzata in finitura inox satinata e contraddistinta dal font originale ispirato al mondo della moda, “firmando” la nuova era elettrica del marchio. Il frontale, ispirato alla Lancia Beta Montecarlo sarà nero lucido per far risaltare al meglio la nuova scritta Lancia, esattamente come è stato sul concept Pu+Ra HPE.

Nuova Lancia Ypsilon elettrica: il frontale con l'iconico Calice di Luce visto da vicinoTAPPETO ROSSO A FEBBRAIO 2024 Come sappioamo, il reveal del nuovo modello a batterie è in programma per il prossimo febbraio, attraverso l’esclusiva Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina disponibile in 1906 unità numerate e certificate e integrate in una strategia di elettrificazione ambiziosa, in linea con il piano “Dare Forward” di Stellantis e supportata da Free2move Charge in un ecosistema di ricarica integrato a 360°. Il percorso di avvicinamento all’appuntamento si articola in varie tappe che, nel corso delle prossime settimane, sveleranno sempre maggiori dettagli della compatta a batterie; quindi, non resta che attendere novità in arrivo dalla galassia Stellantis.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/12/2023