La nuova Lancia Ypsilon fotografata in una scomoda posizione

Non è il solito ''leak'', ma visto che leak in inglese vuol dire perdere, mai termine fu usato più a proposito. Infatti si sono perse in Rete le immagini di una nuova Lancia Ypsilon che perde: acqua. E molta, anche. Molto prima del lancio ufficiale, un esemplare privo di camuffature della Lancia Ypsilon 2024 è stato ripescato da un canale a Montbéliard, in Francia. La testata francese L'Est Republicain ne ha dato la notizia, postando su X (ex Twitter) le foto dell'episodio.

CHIAMALE, SE VUOI, CITAZIONI Secondo quanto riporta la testata francese, la polizia non fornisce alcuna informazione sull'episodio, ma scrive che l'auto era stata rubata. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, quando un veicolo sommerso è stato avvistato in un canale lungo Rue du Port, vicino alla fabbrica di Stellantis, e pare che al loro arrivo non vi fosse nessuno a bordo. Le indagini sono in corso per capire come siano andate davvero le cose. Certo è inusuale che l'esemplare di una nuova auto non ancora in commercio venga rubato e... parcheggiato in questo modo. Come confermano le foto, la nuova Ypsilon è derivata dalla Opel Corsa, con cui si notano alcune somiglianze nella forma generale della carrozzeria, nelle portiere e nell’abitacolo, nonostante gli sforzi dei progettisti Lancia per differenziare il modello, con sapienti tocchi ispirati alla concept PU+RA. Posteriormente si notano le luci rotonde, che ripropongono il tema della Y: una caratterizzazione del modello che riporta alla mente la soluzione adottata per la Mini, con la bandiera inglese Union Jack disegnata dai fanali.

ELETTRICA E MILD HYBRID A differenza della Corsa, la maniglia della porta posteriore della Ypsilon è nascosta nel terzo montante, che reca lo scudetto Lancia ed è rifinito in nero: per staccare visivamente il tetto dal resto della carrozzeria e dare alla silhouette più slancio e leggerezza. Cerchi a sei razze ripropongono il tema della lettera Y. Dalle foto pubblicate dal magazine francese non si vede granché degli interni, ma recenti foto spia mostrano una piastra per la ricarica wireless dello smartphone a forma di disco: sporge dal cruscotto e si trova proprio sotto un ampio touchscreen apparentemente integrato nella plancia e non montato a sbalzo. Almeno uno degli allestimenti proposti dovrebbe avere la parte centrale delle sedute in velluto (foto sopra), decorati con linee geometriche e la scritta Lancia sul poggiatesta, mentre a impreziosire la finitura dell'abitacolo provvederebbero tocchi color bronzo. La nuova Ypsilon dovrebbe essere svelata tra febbraio e marzo 2024, per poi arrivare nelle concessionarie a partire dall'estate: in versione 100% elettrica e mild hybrid a 48 volt, vedi Fiat 600 Hybrid (quindi un ibrido più sostanzioso, del sistema a 12 volt montato sulla Ypsilon 2023). A prezzi, tutti da scoprire.

13/12/2023