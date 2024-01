ANSA "becca" la nuova Lancia Ypsilon 2024 a Milano: la foto da Instagram

Anteprima: ANSA fotografa la nuova Lancia Ypsilon 2024 in giro per Milano e pubblica la foto su Instagram

Della nuova Lancia Ypsilon 2024 vi abbiamo già svelato molte notizie in anteprima e sappiamo che Lancia, con il contagocce, rilascia foto dei dettagli per tenere alto l'hype in attesa della presentazione ufficiale: prevista per febbraio. E tra una foto spia e uno scatto rilasciato dalla Casa, ora l'agenzia di stampa ANSA pubblica sul suo canale Instagram lo scatto dell'auto immortalata a Milano, durante uno shooting fotografico. Vero leak o lo scoop è stato orchestrato dalla stessa Lancia per riccendere l'attenzione del pubblico? Difficile dirlo, ma ecco a voi la prima immagine davvero chiara del posteriore.

CHIAMALE, SE VUOI, CITAZIONI Ispirata alla concept Pu+Ra HPE (qui il video del reveal), e prima ancora alla Lancia Stratos, la nuova Ypsilon si differenzia dalle cugine Opel Corsa e Peugeot 208 per un design decisamente caratterizzato. Le luci rotonde riprendono il tema della lettera Y messa in orizzontale: una firma luminosa che sembra voler ribattere alla bandiera inglese Union Jack citata dai fanali della Mini. La superficie in sottosquadro con la scritta LANCIA, che attraversa il posteriore dell'auto da un fianco all'altro creando una zona d'ombra, richiama lo spoiler delle Stratos che dominavano il campionato Rally e di certo il lato B della Ypsilon 2024 appare ben riconoscibile e non privo di una certa carica sportiva. Rimanete sintonizzati: sicuramente nei prossimi giorni emergerà qualche dettaglio in più.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/01/2024