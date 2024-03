Nuova Lancia Ypsilon, tocca al benzina ibrido "soft". Il prezzo

Sale sul palco prima la versione full electric, segue la variante termica, o elettrificata soltanto in minima parte. Così fu per Jeep Avenger e per Fiat 600 nel 2023, così è nel 2024 anche per nuova Lancia Ypsilon (così sarà anche per Alfa Romeo Milano). A interpretare il rigido protocollo Stellantis è ora dunque la nuova generazione della storica utilitaria Lancia, sottoposta a radicale metamorfosi. In senso stilistico, così come in chiave dinamica, visto il passaggio all'alimentazione elettrica. Nuova Ypsilon compie un passettino indietro e si declina, come da copione, nel più accessibile formato ibrido a benzina. Il motore, a grandi linee, è sempre quello che rimbalza da un modello all'altro del Gruppo italo-francese. Ripassino (e un mini-video a 360 gradi).

Inizialmente disponibile nella versione speciale di lancio, nome completo Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina MHEV (sigla che sta per Mild Hybrid Electric Vehicle), la nuova versione è alimentata dall'ormai familiare propulsore 3 cilindri di 1,2 litri turbo benzina, qui nello step da 100 cv, associato a un un cambio automatico elettrificato a doppia frizione a 6 marce , inoltre dalle proprietà ecologiche amplificate dalla rete elettrica di bordo a 48V, composta da un mini-motore elettrico integrato nella trasmissione e di una batteria agli ioni di litio da 48 volt di tensione, che si ricarica automaticamente durante la guida. Il piacere di avviamenti (e-Start), manovre (e-Parking), ripartenze (e-Creeping) e guida in colonna (e-Queueing) in modalità elettrica, dell'assistenza del sistema ibrido in ripresa e in decelerazione, ma soprattutto la garanzia di consumi medi molto bassi, nell'ordine dei 4,6 l/100 km. Tutto questo a fronte di prestazioni di tutto rispetto: cioè una velocità massima di 190 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,3 secondi.

Nuova Ypsilon: elettrica, ma anche ibrida leggera

VEDI ANCHE

Nuova Lancia Ypsilon Cassina (esclusivi dettagli esterni e interni, equipaggiamento tecnologico super completo) ordinabile da marzo 2024 a un prezzo di listino che parte da 28.000 euro, quindi da -11.500 euro (a parità di dotazioni e al netto di incentivi) rispetto a Lancia Ypsilon EV. Seguiranno versioni ancora più accessibili. L’offerta finanziaria studiata in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia prevede un anticipo di 6.538 euro, una rata mensile di 200 euro al mese per 35 mesi (3 anni / 30.000 km di garanzia inclusi), una maxi-rata dell’importo di 18.512,80 euro, salvo restituzione o sostituzione del veicolo. L'offerta è valida fino al 31 marzo 2024.

Nuova Ypsilon Cassina, l'abitacolo

NUOVA LANCIA YPSILON MHEV

Lunghezza 4,08 m Larghezza 1,76 m Altezza 1,44 m Peso 1.282 kg Tecnologia MHEV Potenza motore 74 kW/100 cv CO2 103g/km Velocità massima 190 km/h Da 0 a 100 km/h 9,3 secondi Consumi 4,6 l/100 km Capienza serbatoio 44 L

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/03/2024