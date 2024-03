Opel Grandland Hybrid: come Corsa, un ibrido a bassa tensione. Il prezzo

Si fa prima ad elencare le automobili dentro le quali il Gruppo Stellantis non ha ancora riversato il suo motore ''jolly'', un tricilindrico elettrificato (il giusto) buono tanto per le ''baby'', quanto per berline e SUV di taglia medio grande. Di ricevere il versatile 1,2 litri benzina mild hybrid 48 volt è ora il turno del capofamiglia Opel, il quale - oltre che in edizione benzina, diesel (!) e ibrido plug-in - si declina pure in salsa ibrida ''soft'' autoricaricabile. In attesa di Opel Grandland di nuova generazione, anche 100% elettrica (ma questa, è un'altra storia). Opel Grandland Hybrid in vendita da marzo 2024. Snoccioliamo - è l'ennesima volta, ma si sa che repetita iuvant - le sue principali proprietà.

Opel Grandland Hybrid, elettrificazione lieve

CHIAMA LO SCHEMA Esattamente come per le colleghe di brand Opel Corsa Hybrid e Opel Astra Hybrid, il sistema micro-ibrido di Opel Grandland Hybrid consiste di: un 1.2 turbo benzina a 3 cilindri da 136 CV, sviluppato appositamente da Stellantis (sponda ex PSA) per l'uso ibrido; un cambio automatico elettrificato a doppia frizione a 6 marce; un motore elettrico da 28 CV; una batteria agli ioni di litio da 48 volt di tensione, che si ricarica automaticamente durante la guida (e che alloggia sotto il sedile del guidatore, senza perciò sottrarre spazio all'abitacolo o al vano bagagli, sempre da 514 litri).

Lo riconosci anche da fuori

IN TERMINI PRATICI Perché il 1.2 turbo benzina mild hybrid e non il 1.2 turbo benzina... e basta? Perché i consumi e le emissioni, in questo modo, calano. Con valori omologati, rispettivamente, di 5,7-5,5 l/100 km e di 128-124 g/km di CO2 nel ciclo combinato, rispetto a Grandland 1.2 Turbo (con cambio automatico a 8 rapporti) il risparmio è a doppia cifra, registrando un gap di circa il 15%. La superiorità ecologica di Grandland Hybrid si manifesta, almeno, nel traffico cittadino, cioè durante una guida ''a fisarmonica'' fatta di continue accelerazioni e frenate. Cioè dando la possibilità al sistema di trasformare l'energia cinetica in rilascio o in frenata in energia elettrica, per poi immagazzinarla nella mini-batteria e reimpiegarla in fase di ripresa o ripartenza da fermi. A basse velocità, e a batteria sufficientemente carica, il motore elettrico consente anche la guida completamente elettrica, dice Opel, ''fino a 1 km o fino al 50% del tempo di guida in città'', ad esempio nelle manovre di parcheggio. Come sempre, tre modalità, a seconda che si privilegi l'efficienza o la reattività: Eco, Normal, Sport.

VEDI ANCHE

Anche una mini-autonomia in full electric

HYBRID COMPUTER Oltre alle grafiche abituali, l'interfaccia del quadro strumenti digitale da 12 pollici fornisce informazioni ''ibride'': un indicatore di potenza, un indicatore blu della velocità per la guida puramente elettrica (o bianco, quando viaggi ''termico''), inoltre una schermata per il flusso di energia tra batteria, motore a benzina e ruote, nonché per lo stato di carica della batteria stessa. I dati più importanti sulla distanza percorsa, il tempo di percorrenza, il consumo medio, l'autonomia residua e la percentuale di tragitto percorsa in modo puramente elettrico, vengono riassunti quando il veicolo è spento.

Guida ibrida sempre sotto controllo

PREZZO, PROMO, RATA Opel Grandland Hybrid può essere configurato negli allestimenti Edition, GS e Ultimate: listino a partire da 37.000 euro, ovvero +1.500 euro rispetto a Grandland 1.2 Turbo AT8. Al lancio, sconto di -3.000 euro se si paga in unica soluzione, o di -4.000 euro con finanziamento Scelta Opel: anticipo zero, 35 rate da 533 euro al mese, valore futuro garantito / maxirata di 21.813 euro. A voi la palla.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/03/2024