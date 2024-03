In vendita Opel Corsa Hybrid: quanto costa e a chi conviene

Né termica pura, né elettrificata in senso stretto. L'ibrido a basso voltaggio è la classica via di mezzo ed è una soluzione che alle ''baby'' del Gruppo Stellantis sembra andare particolarmente a genio. Oltre che in formato full electric (Corsa-e) e benzina (Corsa 1.2), da marzo 2024 il facelift di Opel Corsa è pienamente disponibile anche in versione mild hybrid con tecnologia a 48 volt. Un'ibrida, un perché. Anzi, più di un perché.

Opel Corsa Hybrid, la piccola Opel sceglie l'ibrido ''leggero''

DIAMO I NUMERI Repetita iuvant, il sistema mini-ibrido ora in dotazione a Opel Corsa 2024 - identico a quello che equipaggia anche Opel Astra Hybrid, ma anche Peugeot 208/2008/3008 Hybrid, Fiat 600 Hybrid, Jeep Avenger Hybrid, etc. - consiste in un motore turbo benzina a 3 cilindri di 1,2 litri da 100 CV o 136 CV, associato a un motore elettrico da 28 CV, una micro-batteria agli ioni di litio auto-ricaricabile durante la guida, un nuovo cambio automatico elettrificato doppia frizione a 6 marce. Rispetto alla motorizzazione puramente termica, il consumo di carburante e le emissioni di CO2 sono ridotti di circa il -18%. In termini pratici: rispetto a Opel Corsa 1.2 con cambio automatico a 8 rapporti (consumo dichiarato di 5,5-5,4 l/100 km), nuova Opel Corsa Hybrid 100 CV consente un risparmio di circa -1,0 l/100 km (4,8-4,5 l/100 km). Grazie al design compatto del sistema, infine, non si perde spazio in abitacolo.

Rispetto al benzina, consumi di quasi un quinto inferiori (in città)

HYBRID BENEFIT Il sistema offre vantaggi soprattutto nel traffico cittadino (un po' meno, invece, per chi percorre tanta autostrada). Il motore elettrico assiste il motore benzina in fase di accelerazione, ad esempio quando si parte da fermo. A basse velocità, il motorino elettrico consente anche la guida completamente EV - sostiene Opel - ''fino a 1 km o fino al 50% del tempo di guida in città, ad esempio durante le manovre''. Anche durante la decelerazione, il motore a benzina si arresta e il motore elettrico funge da generatore per ricaricare la batteria a 48V di tensione. A seconda delle proprie preferenze, si può comunque sempre scegliere tra tre modalità di guida: Eco, Normal, Sport.

Corsa Hybrid avanza anche in modalità EV. Per 1 km

TUTTO SOTTO CONTROLLO Si può monitorare il funzionamento del sistema ibrido tramite il quadro strumenti digitale, opzionale sulla base e di serie su Corsa GS. I valori della velocità si illuminano di bianco quando il motore a benzina è in funzione. Se questo si spegne e la vettura viene azionata in modalità puramente elettrica, il display diventa invece blu. C'è anche un indicatore di potenza (suddiviso in Power, Eco e Charge) e un display che fornisce informazioni sul flusso di energia tra batteria, motore a benzina e ruote, nonché sullo stato di carica della batteria. Infine, i dati più importanti sulla distanza percorsa, il tempo di percorrenza, il consumo medio, l'autonomia residua e la percentuale di percorso percorso in modo puramente elettrico possono essere letti tramite il display di riepilogo del viaggio quando il veicolo è spento.

Il funzionamento del sistema ibrido lo si controlla dal cockpit digitale

TECNOLOGIA Gamma allestimenti pressoché speculari a quelli di Opel Corsa 1.2 benzina: base, GS e Ultimate. A seconda del livello, di serie schermo touch a colori da 10 pollici con Wi-Fi, Bluetooth, Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless, oltre a sistemi di assistenza come Forward Collision Alert con frenata automatica di emergenza e rilevamento dei pedoni, Adaptive Cruise Control, Active Lane Positioning, Extended Traffic Sign Recognition e Drowsiness Detection.

PREZZI Nuova Opel Corsa Hybrid 100 CV parte di listino da 23.900 euro chiavi in mano, ovvero circa +3.000 euro rispetto a Corsa 1.2 100 CV. Per Opel Corsa Hybrid 136 CV, prezzi a partire da 26.600 euro. Più del benzina, sempre molto meno di Opel Corsa elettrica. Ma sono mondi diversi.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 01/03/2024