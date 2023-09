Nuova Opel Corsa cambia volto, ma non solo. L'abbiamo vista da vicino e...

A tu per tu con la compatta tedesca, che si rinnova tanto per restare tra le preferite degli italiani in un segmento ancora vivace. Ecco come è fatta

Opel Corsa atto sesto… e mezzo. A quattro anni dal lancio della sesta generazione, la city car tedesca si sottopone a un bel restyling che le cambia i connotati, ma non solo. Un’operazione make-up necessaria perché le rivali diventano sempre più stilose e tecnologiche per accaparrarsi i favori del pubblico e nonostante i modelli a ruote alte facciano la voce grossa anche in questo segmento. Tuttavia, resiste uno zoccolo duro di clienti che preferisce forme e misure più amichevoli; quindi, la sesta generazione, che oggi si piazza stabilmente nella top five delle compatte vendute in Italia, affronta il problema di petto.

Nuova Opel Corsa: cambia il design in ottica family feeling

Si parte dall’Opel Visor, ovvero il frontale con il pannello nero lucido, introdotto dalla Mokka e preso in prestito anche da Astra, Crossland e Grandland. La piccola di casa si adatta al design di famiglia, guardate che belli anche i nuovi fari a LED, che adottano un sistema con quattordici diodi luminosi invece che otto. Oggi, la Corsa è certamente più moderna e grintosa di prima, ma andiamo oltre… Di profilo, le proporzioni restano simili a prima, mentre dietro la novità più grande è il nome scritto per esteso sul portellone. Insomma, un bel lavoro complessivo, che svecchia in modo furbo il look senza stravolgere l’aspetto originale.

Nuova Opel Corsa: il nuovo logo con il nome sul portellone

Ma dentro ci sono altre novità, anche se la mano degli stilisti tedeschi è più leggera. Nel complesso rimane l’impostazione della Corsa precedente a partire dai due display per quadro strumenti e infotainment (opzionali). Qui, luci e ombre, poiché il cruscotto da 7'' è digitale e moderno, ma sembra un po’ troppo semplice nonostante abbia una inedita veste grafica. Sulla plancia ci sono comandi secondari diversi e a destra il touchscreen da 10” che, di fatto, è la centrale operativa della Corsa. Integra un nuovo software di gestione e da qui si comanda l’infotainment, aggiornato con Apple CarPlay e Android Auto wireless, ma troviamo anche l’attivazione vocale “Hey Opel”, la ricarica a induzione per il cellulare e tutti i servizi accessibili anche da remoto per controllare l’auto e i viaggi.

Nuova Opel Corsa: gli interni della compatta tedesca

VEDI ANCHE

Come su altri modelli del Gruppo Stellantis, è un po’ scomodo il bilanciere del cambio automatico, che va azionato in “punta di dito”, bisogna fare un po’ l’abitudine. Ma l’abitacolo della corsa è caratterizzato anche da rivestimenti con tessuti robusti e colori ben abbinati, addio (o quasi) al freddo rigore “teutonico”, pratico ma poco vivace. Piace l’ambiente che è concreto, ma sa essere anche sofisticato per il genere di auto: ricordiamo di essere nel pieno del segmento B. E lo spazio per passeggeri e bagagli è buono, con i 4 metri abbondanti di lunghezza sfruttati fino all’ultimo centimetro.

Nuova Opel Corsa: il motore della versione elettrica arriva fino a 156 CV

Tante novità anche sotto il cofano poiché la Corsa, adesso, abbraccia di più il movimento elettrificato. Per il modello alla spina la casa tedesca affianca al motore da 136 CV e batteria da 50 kWh una nuova unità del Gruppo Stellantis da 156 CV e batteria da 54 kWh, con un’autonomia che passa da 355 a 402 km. Si può ricaricare dal 20 all’80% in mezz’ora fino a 100 kW in corrente continua, ma a seconda della presa di corrente si arriva fino a circa 7 ore e mezza. Però, Opel regala alla piccola di casa anche il 3 cilindri di 1,2 litri, mild hybrid 48V da 100 e 136 CV con cambio doppia frizione a 6 rapporti, che affianca il 1,2 benzina. Invece, niente più diesel in nome della transizione elettrica.

Nuova Opel Corsa: in arrivo anche un motore 1.2 mild-hybrid 48V

Infine, di ottimo livello la suite di ADAS che si arricchisce con il cruise control adattivo, il Flank Guard, per proteggere le fiancate in caso di ostacoli in curva a bassa velocità, la frenata automatica con rilevamento pedoni e una telecamera posteriore panoramica. Insieme ai sistemi di assistenza di serie o in optional già conosciuti si può così avvicinare o raggiungere il livello 2 della guida assistita. La nuova Opel Corsa arriverà negli ultimi mesi del 2023, i prezzi non sono ancora stati comunicati ufficialmente ma saranno allineati (con un probabile lieve rialzo) a quelli del modello in uscita.

Motore/batteria elettrico/54 kWh Potenza max 156 CV Coppia max 260 Nm Velocità 150 km/h Trazione anteriore Dimensioni 4,06 x 1,77 x 1,43 m Tempi di ricarica da 30 minuti a 7,5 ore Autonomia combinata WLTP fino a 402 km Prezzo n.d.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/09/2023