Nuova Opel Astra 2024: con il mild hybrid la gamma è più completa

Opel aggiorna la gamma Astra introducendo un nuovo motore. Si tratta dell'ultimo 1.2 litri PureTech mild hybrid da 136 CV, che sarà reso disponibile sia sulla berlina sia sulla station wagon per gli allestimenti Edition, GS e Ultimate. Questa unità va a completare l'ampia offerta a disposizione della compatta tedesca, composta sino ad oggi da tre versioni a benzina, da 110 e 130 CV (quest’ultimo disponibile anche con cambio automatico), due plug-in hybrid (qui la nostra prova) da 180 e 225 CV, una diesel da 130 CV con cambio automatico e la variante completamente elettrica con motore da 156 CV.

Opel Astra mild hybrid: la gamma motori ora è completa con il nuovo 1.2 litri d 136 CV

NUOVO IBRIDO Più in dettaglio, l'inedito powertrain, seguendo la tendenza degli altri modelli del gruppo Stellantis, combina un 1.2 litri tre cilindri Puretech da 136 CV e 230 Nm di coppia con un motore elettrico da 29 CV e 55 Nm, integrato nel cambio automatico a doppia frizione. Il sistema è alimentato da una batteria da 432 Wh, posizionata sotto il sedile del conducente. Nonostante l'integrazione della tecnologia ibrida, la velocità massima della vettura rimane invariata rispetto alla versione termica pura da 130 CV, arrivando a 210 km/h. Tuttavia, il motore elettrico offre un maggiore contributo negli spunti da fermo, consentendo all'Astra MHEV di raggiungere i 100 km/h in soli 9 secondi, rispetto ai 9,7 secondi della versione non ibrida (o 9,3 e 9,9 secondi per la versione Sports Tourer). Anche la capacità del bagagliaio rimane la stessa, garantendo spazio e versatilità: da 422 a 1.339 litri per la berlina e da 598 a 1.635 litri per la station wagon. I consumi invece migliorano del 15% in un contesto di utilizzo misto.

Nuova Opel Astra mild hybrid: lo stesso motore sarà presto disponibile anche per Jeep Avenger e Fiat 600

NON SARÀ L'UNICA Il motore non sarà comunque un'esclusiva Opel. Anzi, ha già trovato e troverà applicazioni su praticamente tutti i marchi della galassia Stellantis. Ma come funziona? Il solo termico è capace di erogare 100 CV; la parte elettrica, piuttosto sofisticata, è composta da diversi componenti chiave. Oltre alla già citata unità elettrica montata nel cambio, troviamo un motogeneratore, noto come BSG (Belt starter generator), il quale non solo si occupa dell'avviamento del motore a combustione, ma contribuisce attivamente alla propulsione. In situazioni di basso carico o durante la fase di partenza, il sistema può sfruttare esclusivamente la spinta elettrica, conferendo al veicolo una sensazione simile a quella di un full hybrid. Attualmente, quest'unità è disponibile su Peugeot 3008 e 5008 mentre in futuro toccherà a Jeep Avenger, Fiat 600 (qui la nostra prova) e, appunto, la nuova Astra.

Opel Astra mild hybrid: i prezzi partono da 31.900 euro

PREZZI Opel ha già comunicato i prezzi per la versione 136 CV della Astra, la cui versione base Edition costa 31.900 euro; la Sports Tourer costa 33.100 euro. L'allestimento GS attacca a 34.700 euro mentre la corrispettiva versione Sports Tourer costa 35.900 euro. Al vertice dell'offerta c'è la Ultimate che costa 38.600 euro, che salgono a 40.100 euro per la station wagon.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 22/02/2024