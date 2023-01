Opel Astra GSe, la cattiveria e la dolcezza del plug-in. Prova su strada

Elettrificazione per ridurre le emissioni, elettrificazione - anche, e in questo caso, soprattutto - per mettere il turbo alle performance. La sigla GSe incollata sul portellone di Opel Astra non individua più, come in passato, un propulsore a iniezione diretta di benzina, bensì un sistema ibrido plug-in a iniezione diretta di guida sportiva. Eh sì, perché con 225 cv Astra GSe, carrozzeria 5 porte o anche - presto - station wagon Sports Tourer - non è soltanto l’Astra più potente della storia. È anche un’Astra in assetto da combattimento.





Apriamo prima il glossario delle abbreviazioni. Un tempo GSe era acronimo di Grand Sport Einspritzung, cioè l’equivalente in lingua tedesca di GSi, o Grand Sport Injection. Oggi, come è facile indovinare, GSe sta per Grand Sport Electric ed è un titoletto con il quale matureremo una certa familiarità, essendo destinato a contagiare l’intera gamma Opel. Quella di natura ibrida (vedi già Grandland GSe), ma anche - in prospettiva - 100% elettrica. Come sarà ogni Opel - piaccia o no - da qui al 2028. GSe quindi il nuovo sottobrand ad alte prestazioni ai tempi della transizione “green”. Astra GSe cattiva ma…politically correct.

Avrete forse notato come il sottoscritto appoggi le sue terga contro un sedile che non è il solito sedile di un’Astra qualsiasi. Proprio perché il feeling sportivo influenza l’intero spirito della vettura, Astra GSe è provvista di sedili speciali. Sempre certificati AGR dagli esperti Opel di postura, ma rivestiti in Alcantara e dalla forma più ergonomica. Quindi balsamici per la mia colonna vertebrale, ma adatti anche a trattenere il mio busto quando decido di alzare…il volume della musica. E vi assicuro, viene naturale farlo.

Perché l'alimentazione di Astra GSe è fondamentalmente affidata allo stesso schema con motore 4 cilindri turbo benzina da 1,6 litri più motore elettrico, più batteria da 12,4 kWh di Astra Hybrid. Con la differenza che, anziché 180 cv, il sistema raggiunge quota 225 cv, con coppia massima sempre di 360 Nm e trazione sempre all'anteriore. Il cambio, infine, sempre un automatico a 8 rapporti. Se vi vengono in mente Peugeot 308 o 3008 Hybrid, colleghe di piattaforma, siete sulla strada giusta, la messa a punto del sistema ibrido è la stessa. Sì, ma il telaio è tutto Opel…

PERFORMANCE La fusione dei 180 cv del motore termico coi 110 cv del motore elettrico esprime un’accelerazione 0-100 km/h in 7,5 secondi e una velocità massima di 235 km/h. L’energia elettrica immagazzinata nella batteria - ecco il doppio volto di Astra GSe - consente invece di viaggiare a emissioni zero (almeno, le emissioni allo scarico), da ciclo WLTP, per 64 km, fino a una velocità di 135 km/h, quindi anche ad andature autostradali. Autonomia elettrica fino a 73 km, invece, nel ciclo di omologazione urbano.

CONSUMI In modalità ibrida standard, consumo combinato di 1,2 l/100 km. Vi assicuro che nella guida di tutti i giorni sono maggiori, ma pur sempre sostenibili, nell’ordine dei 4,0-4,5 l/100 km. Come faccio a viaggiare in elettrico? Semplice, seleziono la modalità EV tramite l’apposito tasto sul tunnel centrale. Ma di veleggiare in EV, ora, non ci penso nemmeno.

Già perché il retrogusto vagamente pistaiolo restituito dall’assetto di Astra GSe è davvero delizioso. Rispetto ad Astra standard, il telaio è più vicino a terra di 10 mm, mentre sterzo, freni e sospensioni sono più reattivi, non serve essere un collaudatore per avvertire la differenza di risposta agli input al volante e ai comandi a pedale. Il fiore all’occhiello è la tecnologia Koni FSD, o Frequency Selective Dumping: in sostanza, una valvola sulla testa del push-rod regola il comportamento degli ammortizzatori a seconda dei parametri incrociati di velocità e condizioni del fondo stradale, quindi - appunto - a seconda della frequenza delle oscillazioni ai quali gli ammortizzatori stessi vengono sottoposti. Senza entrare nei dettagli tecnici, il risultato è - per così dire - un ''assetto variabile'' istante per istante e un grado di precisione e di comfort - nonostante il peso di oltre 16 quintali - da sportiva compatta da veri intenditori. La ciliegina sulla torta, a mio avviso, sarebbe stato un volante dall'impugnatura ancor più racing. Invece impugno un volante piuttosto anonimo, benché comunque dal feeling sincero.

GIOCO DI SQUADRA Tre modalità di guida, come su Astra Hybrid: Electric, Hybrid, Sport. Va da sé che è la terza, la posizione nella quale Astra GSe manifesta la sua ragion d'essere. A seconda di andatura e pressione sul gas, motore elettrico e motore termico si palleggiano la responsabilità della trazione primaria, quasi sempre lavorando in sincrono. Tranne alle bassissime velocità (EV) e alle massime velocità, circostanza nella quale l'elettrico, dopo aver accompagnato il 4 cilindri nella sua scalata al contagiri, quasi scompare, almeno in senso acustico. E il timbro del 1.6 turbo, quando inchiodi a pavimento il pedale, è un timbro assai ''virile''. Dimentichi di essere a bordo di una plug-in hybrid: a limitatore, Astra GSe è una hot hatch sportiva degna della tradizione.

Esteticamente, oltre al badge GSe e alla mascherina di colore nero (logo Opel incluso), Astra super plug-in hybrid si distingue per i cerchi in lega da 18 pollici dal disegno personalizzato e bicolore, inoltre anche un paraurti anteriore più sportivo e uno specifico diffusore posteriore. Non è un vero e proprio look da corsa, è un look…gentilmente aggressivo, che rispecchia la filosofia del modello.

DOTAZIONI Anche l’equipaggiamento tecnologico è al top, cito giusto i display da 10 pollici del cockpit digitale e del navigatore compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, la ricarica wireless per lo smartphone, infine tutti i più avanzati sistemi di assistenza alla guida a disposizione sulla gamma Astra, frenata di emergenza e cruise control adattivo con funzione stop inclusi.

Anche il prezzo, per un’Astra, è comprensibilmente il più alto di sempre, ovvero 48.050 euro chiavi in mano. A proposito, l'auto è già in vendita, gli ordini hanno aperto a gennaio. A parità di allestimento, fanno 5.500 euro in più dell’Astra Plug-in da 180 cv. Se non altro, con gli incentivi recuperi 2.000 euro, o 4.000 euro con rottamazione.

OPEL ASTRA GSe

Lunghezza 4.374 mm Larghezza 1.860 mm Altezza 1.470 mm Passo 2.675 mm Peso 1.603 kg Motore termico 4 cil. 1,6 litri turbo benzina, 180 CV Motore elettrico 110 CV Potenza combinata 225 CV Coppia combinata 360 Nm Acc. 0-100 km/h 7,5 secondi Velocità max. 235 km/h Cambio automatico 8 rapporti Trazione anteriore Consumo combinato 1,2-1,1 l/100 km Emissioni CO2 26-25 g/km Prezzo 48.050 euro

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/01/2023