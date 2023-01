Opel Grandland GSe, l'ibrido passa al professionismo. Prima guida

A dire il vero, una Grandland ibrida plug-in da 300 cavalli vapore esisteva già. Sì, difatti l’etichetta GSe non comunica solo alti valori di potenza. La differenza, è che Opel Grandland GSe è un SUV sportivo professionista. Motore, carrozzeria, telaio. Cioè cuore, muscoli, tecnica. Ha senso un SUV sportivo Opel da... (per il prezzo, vedi sotto)? Non troppo, forse. Però ragazzi, lo si guida che un SUV, praticamente, non lo è più.





Il ragionamento è il medesimo dell’operazione Astra GSe, declinazione del nuovo corso sportivo Opel in chiave berlina e station wagon. Riassumendo: naturale evoluzione della sigla GSi, l’acronimo GSe oggi non è più abbreviazione di Grand Sport Einspritzung, cioè Grand Sport Injection in tedesco, bensì - hai indovinato - di Grand Sport Electric. Richiama un passato di ricco di episodi avvincenti, insaporisce un processo di transizione alla propulsione elettrica altrimenti un po’ noioso e, per la prima volta, si avventura a bordo di un SUV, quindi tanti spunti emozionanti. Un passo azzardato? Ma và, per niente. Sui tornanti dell’Andalusia, Grandland GSe riceve il timbro di piena approvazione.

Dicevamo, non solo potenza ibrida. Non solo, ma anche. Partiamo dal sistema ibrido plug-in. Il powertrain di nuova Opel Grandland GSe è una fotocopia del sistema che equipaggiava, sino a poco tempo fa, lo step superiore di Grandland PHEV, ovvero unisce il quattro cilindri 1.6 turbo benzina da 200 cv a due motori elettrici, uno per ogni asse. L’unità anteriore vale 110 cv, quella posteriore altri 113 cv. Ne esce uno schema di trazione integrale elettrica permanente dalla potenza complessiva di 300 cv e 520 Nm di coppia. In rettilineo è un drago: accelerazione 0-100 km/h in 6,1 secondi, velocità massima di 235 km/h, di 135 km/h in modalità puramente elettrica.

GREEN SUV A proposito di modalità EV (una delle tre posizioni selezionabili dal tasto sul tunnel centrale, insieme ad Hybrid e Sport): la batteria da 14,6 kWh consente una marcia ad emissioni zero (locali…) di 63 km nel ciclo combinato WLTP, e di 81 km nel ciclo urbano, cioè viaggiando a basse andature e parzializzando il più possibile il gas. Consumi medi dichiarati di 1,2 l/100 km: sì, ma a batterie completamente cariche e prendendo come unità di misura un orizzonte temporale e di chilometraggio molto lungo. Vi assicuro, nella vita di tutti i giorni i valori saranno ben lontani da quelli ufficiali, ma comunque molto lusinghieri, specialmente per un SUV da 300 cv con un 2 litri turbo benzina tra gli accessori.

Dunque non è il motore, l'asso nella manica. Come nel caso di Astra GSe, le ragioni del carattere sportivo di Opel Grandland GSe risiedono soprattutto nella taratura specifica di sospensioni e sterzo. Oltre ai montanti McPherson all’anteriore e alla sospensione multi-link al posteriore, il nuovo super SUV tedesco monta ammortizzatori e molle più rigidi, armati di tecnologia Koni FSD (Frequency Selective Damping), un brevetto depositato che - tramite una apposita valvola - registra il comportamento degli ammortizzatori stessi in base proprio alla frequenza delle oscillazioni.

LO TENGO! Risultato: tra le curve veloci, lettura del fondo stradale più precisa, risposte più immediate ad ogni impulso impartito tramite mani (volante) e piedi (gas e freno) e maggiore stabilità in curva e in decelerazione. Nonostante il baricentro semi-alto e i 18 quintali di peso, grazie alla generosa potenza scaricata - sempre e comunque - davanti e dietro, mi sembra quasi di portare a spasso un’Astra, che è più magra di 200 kg. Se il fondo, invece, è sconnesso, il vantaggio delle sospensioni FSD è quello di un filtraggio effettivamente migliore. Ed è un sistema idraulico, non elettronico.

ERGONOMIA Grandland GSe gioca a fare il SUV da corsa anche all'interno. Sedili anteriori sportivi con rivestimenti Alcantara e certificazione AGR sono fatti apposta per permettere a ''pilota'' e ''copilota'' di godersi una guida divertente, ma senza sollecitare la colonna vertebrale. Avvolgenti e contenitivi, ma con un occhio al comfort. Mi sento a mio agio.

Attraverso il trattamento GSe, lo stile già di per sé non banale di Opel Grandland ultima release viene ulteriormente evidenziato da dettagli come i cerchi in lega da 19 pollici ispirati alla pluripremiata Opel Manta GSe concept, il paraurti sportivo, l’originale diffusore posteriore, infine l’immancabile emblema GSe sul portellone. Se tutto ciò non bastasse, si può ordinare Grandland GSe con cofano nero a contrasto. Il lato oscuro di un “green” SUV.

Grandland GSe è la Grandland meglio equipaggiata di tutte anche al suo interno. Il display da 10 pollici del quadro strumenti digitale, il touchcreeen da 12 pollici del navigatore compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, la ricarica wireless per lo smartphone, infine tutti i più avanzati sistemi di assistenza alla guida a disposizione sulla gamma Grandland, frenata di emergenza e cruise control adattivo con funzione stop inclusi.

Va da sé che Grandland GSe è anche la Grandland che costa di più. 55.000 euro chiavi in mano tondi tondi. Per capirci, fanno 6.250 euro in più rispetto all’edizione plug-in da 225 cv e a trazione anteriore. Vero, per un’Opel, sono tanti soldi. Ma ci sono gli incentivi (2.000 euro o 4.000 euro con rottamazione). E ti porti a casa la Opel di serie più potente e tecnologica di sempre.

OPEL GRANDLAND GSe

Lunghezza 4.477 mm Larghezza 1.856 mm Altezza 1.609 mm Passo 2.675 mm Peso 1.800 kg Motore termico 4 cil. 1,6 litri turbo benzina, 200 CV Motori elettrici 110 CV (ant.), 113 CV (post.) Potenza combinata 300 CV Coppia combinata 520 Nm Acc. 0-100 km/h 6,1 secondi Velocità max. 235 km/h Cambio automatico 8 rapporti Trazione integrale elettrica permanente Consumo combinato 1,2 l/100 km Emissioni CO2 28-27 g/km Prezzo 55.000 euro

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/01/2023