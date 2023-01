Astra e Grandland GSe, ordini aperti. In arrivo Astra Sports Tourer GSe

L'elettrificazione è l'ingrediente chiave per ridurre le emissioni dallo scarico, ma anche per scaricare a terra più potenza. Opel Astra GSe, Opel Grandland GSe, presto anche Opel Astra Sports Tourer GSe: tre letterine magiche che esprimono energia, ma anche feeling di guida. Si parte con il SUV e la compatta a 5 porte, seguiranno station wagon e altre ''bestioline''. Ordini ufficialmente al via, il listino prezzi era già noto, ma lo ripassiamo insieme.

ASTRA GSe

Grazie alla combinazione di motore 4 cilindri turbo benzina da 1,6 litri più motore elettrico con batteria da 12,4 kWh e potenza di sistema di 225 cv, Astra GSe (qui tutte le informazioni) è l'Astra più potente della gamma, oltre che la più divertente da guidare grazie al telaio sportivo. Astra GSe è anche l'Astra più cara di tutte: prezzo di 48.050 euro, ma con gli incentivi arrivi a risparmiare fino a 4.000 euro con rottamazione.

GRANDLAND GSe

VEDI ANCHE

Il powertrain di nuova Opel Grandland GSe (qui il profilo completo) è una fotocopia del sistema che equipaggia lo step superiore di Grandland PHEV, ovvero unisce il quattro cilindri 1.6 turbo benzina a due motori elettrici, uno per ogni asse (schema di trazione integrale elettrica permanente), per una potenza complessiva di 300 cv. Apparentemente, a differenza di Astra, il prezzo di 55.000 euro esclude Grandland GSe dagli incentivi: con la soglia limite (54.900 euro per la fascia 21-60 g/km di CO2), ballano 100 euro di differenza. Correzioni in vista?

ASTRA SPORTS TOURER GSe

La station wagon guadagnerà la sigla GSe entro il 2023, ma ancora non è dato conoscere una data precisa, né il delta prezzo rispetto all'ibrida ricaricabile ''civile''. Aggiornamenti seguiranno le prossime settimane.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/01/2023