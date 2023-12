Al volante di Fiat 600e Red: ecco perché vorrei averne una

La storia si ripete: prima il cinquino, la piccola auto che negli anni 60 ha motorizzato l’Italia e non solo, minuscola ma capace di quattro posti e con un bel tetto apribile. Affiancava la Fiat 600, con l’aria di famiglia ma un poco più grande, più spaziosa e con un poco di motore in più. È così ora anche per la nuova Fiat 600, che riprende le forme di successo planetario del nuovo cinquino ma che racchiudono un abitacolo ben sfruttabile e senza limitazioni rispetto agli ingombri esterni. La provo nella sua versione completamente elettrica.

Fiat 600e Red, le luci anteriori della 600 elettrica

DESIGN E INTERNI

Le forme della Fiat 600 mi hanno colpito subito, da quando abbiamo pubblicato le prime foto non ufficiali. Non tanto per il frontale, che non è la vera novità, segue la strada aperta con la Fiat 500 che riprende le linee delle famose antesignane. Quanto per le proporzioni e la coda. È ben proporzionata, snella pur con le sue forme morbide che si rifanno al passato. E la coda è rotondetta ma quasi sportiva, con il lunotto piuttosto inclinato e le luci alte. Se proprio c’è un dettaglio che non apprezzo, però, sono proprio le luci che avrei preferito senza la scacchiera cromata al centro. Non mi dispiace anche nella configurazione RED che sto provando: vestita di un bel rosso (ma è disponibile Fiat 600 RED anche bianca o nera), senza cromature e con loghi ton sur ton è bella essenziale, oltre ad avere un ruolo di beneficienza RED. Certo, i cerchi da 18 pollici dell’allestimento La Prima sono più sportivi, ma sul pavé cittadino, suo habitat di vocazione, i suoi 16 pollici sono più confortevoli.

Fiat 600e Red, il cerchio da 16 pollici

TUTTI A BORDO L’abitacolo è semplice, con plastiche un po’ croccanti, ma originale nella sua semplicità: l’inconfondibile, anche se ormai copiata, plancia a guscio della 500 spicca nel suo bel colore red, su cui sono appoggiati il cruscottino con gli strumenti digitali con schermo da 7” e, al centro, lo schermo da 10,25” dell’infotainment, sempre ben chiaro e leggibile, con menu facili da navigare con Android Auto e Apple CarPlay wireless. Nella parte bassa della plancia trovo i pulsanti per le impostazioni del climatizzatore e il pomello per regolare il volume della radio, se non uso i comandi al volante. Più in basso, trovo i quattro pulsantoni per selezionare Parking, Neutral, Reverse e Drive, quest’ultimo con la opzione B, che aumenta la intensità della rigenerazione al doppio clic. Sotto i pulsanti del “cambio” si trova lo Smart Central Tunnel, un vano portaoggetti molto grande, coperto da una protezione che si piega in più forme come quella dei tablet.

Fiat 600e Red, il coperchio del vano portaoggetti imita le custodie dei tablet

VEDI ANCHE

LE DIMENSIONI CHE CONTANO È un abitacolo accogliente e spazioso, con i sedili rivestiti dal tessuto nero realizzato con materiali riciclati impreziosito da bordature e impunture Red. I posti sono comodi, dietro c’è spazio per le gambe, soprattutto considerando che la Fiat 600 è lunga 417 centimetri, e anche tanto spazio per la testa dei più alti, che hanno accesso senza contorsionismi grazie a una luce porta grande e squadrata. Anche il bagagliaio è capiente in rapporto agli ingombri esterni, 360 litri regolari e ben sfruttabili, in profondità e anche in altezza, con la soglia di carico più alta del piano di carico. Con due soli posti a disposizione il volume di carico arriva a 1.230 litri.

Fiat 600e Red, il bagagliaio da 360 litri

Comoda anche la posizione di guida, come comoda è la guida stessa. La Fiat 600e è mossa agilmente da un motore elettrico da 115 kW (156 CV) con 260 Nm di coppia massima alimentato da una batteria da 54 kWh che si ricarica completamente in 16 ore alla presa di casa, in 5 ore e 45 minuti alla colonnina in corrente alternata da 11 kW e in 27 minuti a quella in corrente continua da 100 kW. Le dimensioni della Fiat 600e sono quelle che considero oggi ideali per un’auto elettrica, un’auto dalla vocazione urbana e suburbana, con una batteria abbastanza grande da consentire una buona autonomia, ma abbastanza leggera (339 kg) da non gravare sui consumi nell’uso cittadino. Un’auto perfetta nell’uso quotidiano a corto medio raggio, con cui ci si può avventurare anche in autostrada senza troppe ansie da prestazione elettrica. In città, poi, è dove si apprezza la silenziosità delle auto elettriche, dove non ci sono rumori di rotolamento delle gomme e fruscii aerodinamici a turbare la quiete elettrica.

Al volante della Fiat 600e Red

GUIZZA NEL TRAFFICO Nel traffico trovo poche auto piacevoli, veloci e divertenti come la Fiat 600e. Il motore elettrico è, ovviamente prontissimo e trova poche rivali nello scatto al semaforo. Copre lo 0-100 km/h in 9 secondi (fino a 150 km/h di velocità massima), ma è pronto, soprattutto, a cogliere piccoli varchi nel traffico da sfruttare, a cavarmi d’impaccio da situazioni congestionate o pericolose. A fare quadrato attorno alla motorizzazione elettrica c’è un ottimo telaio, ben bilanciato ed equilibrato, che segue prontamente i comandi del volante. Con la Fiat 600e il coast to coast cittadino diventa un piacere ed è piacevole anche verificare che, raggiunta la costa opposta, ho consumato pochi punti percentuali della batteria, partendo con l’abitacolo già bello climatizzato da una commissione precedente. Tanto che l’autonomia dichiarata nel ciclo combinato WLTP è di 409 km, 604 nel ciclo urbano, quanto basta per dimenticarsi della carica se si rimane nell’ambito urbano e suburbano. Mi manca sulla Fiat 600e la modalità one pedal che arriva a frenare l’auto nella maggior parte dei casi senza utilizzare il freno, soltanto con la rigenerazione elettrica. Mi accontento della modalità B.

Fiat 600e Red, la plancia

Confesso che avere una Fiat 600e non mi dispiacerebbe proprio. Il suo stile mi mette di buonumore, così come la sua guida in città, con il plus a Milano di poter entrare e uscire liberamente da Area C e di poter posteggiare altrettanto liberamente nei posteggi dai confini azzurri e gialli. Nella sua versione RED, poi, la Fiat 600e è certo più costosa della sua sorella mild hybrid, ma è in vendita a un prezzo che non fa scappare a gambe levate. A listino per 35.950 euro, la Fiat 600e RED è disponibile al prezzo promo di 31.950 euro: non sono pochi, ma la Fiat 600e è un’auto abbastanza tuttofare e chi può caricarla alla presa di casa, con un costo a kWh ridotto, considerando anche Area C, posteggi ed esenzione dal bollo, può trovare anche un punto di pareggio. L’allestimento La Prima, per 5.000 euro, aggiunge la ricarica a induzione per lo smartphone, USB-C posteriore, retrovisore elettrocromico, chiave con sensore di prossimità, specchi riscaldati, portellone hands free, cromature, vetri privacy, cruise control adattivo, abbaglianti automatici, traffic sign info, frenata di emergenza, telecamera posteriore con vista 180 gradi, drive assist, blind spot, sensori parcheggio anteriori, posteriori e laterali. Di questo elenco mi manca davvero soltanto la chiave con il sensore di prossimità, per non dover utilizzare il telecomando per aprire e chiudere le portiere.

Motore Elettrico Potenza 156 CV Coppia 260 Nm Velocità massima 150 km/h 0-100 km/h 9,0 secondi Batteria 54 kWh lordi - 51 kWh utilizzabili Autonomia 409 km Ricarica 16h da presa domestica; 5h45' a 11 kW; 27' per 20-80% a 100 kW Trazione Anteriore Cambio Monomarcia Dimensioni 4,17 x 1,78 x 1,52 m Bagagliaio Da 360 a 1.231 litri Peso a vuoto con conducente a bordo 1.520 kg Prezzo Da 35.950 euro

Pubblicato da M.A. Corniche, 16/12/2023