Opel Mokka si rifà il trucco per il 2024, ma senza esagerare e i motori...

Una rinfrescata al frontale con un nuovo paraurti e fari a LED dal design modificato, ma per l'inedito modello non sarebbero previste novità sotto il cofano

Con la Mokka, crossover di piccole dimensioni nato sulla piattaforma EMP1del Gruppo Stellantis, Opel ha esplorato un segmento vivace con un modello dal design moderno e piacevole e tecnologie all’avanguardia per connettività, comfort e sicurezza. La gamma è piuttosto ampia, con motori endotermici fino alla variante 100% elettrica e il successo di pubblico è stato, tutto sommato, positivo. Di Mokka in giro se ne vedono un po’ e convince il suo look audace e contemporaneo. Però, questa seconda generazione del crossover tedesco di segmento B ha debuttato nel 2020 (la prima risale al 2012) e oggi è pronta per darsi una rinfrescata al trucco. Vediamo insieme dove hanno messo mano i designer tedeschi per preparare la nuova Mokka, che dovrebbe arrivare entro la fine del 2024.

Nuova Opel Mokka: su strada i prototipi con il facelift di metà carrieraPICCOLI RITOCCHI AL FRONTALE Le foto ci mostrano un prototipo leggermente camuffato dalle pellicole mimetiche nella zona frontale e, in effetti, non sembrano esserci molte modifiche alla carrozzeria. Il che ci conferma come questo modello non subirà un restyling importante, tuttalpiù troveremo un lavoro di affinamento per farlo restare al passo con i rivali che hanno debuttato dopo di lui. In linea con il recente facelift della Corsa, il piccolo crossover sarà rielaborato nella parte anteriore, ma manterrà il design posteriore che vediamo oggi. Quindi, davanti arriveranno un nuovo paraurti con prese d'aria modificate e un inedito layout della mascherina.

VEDI ANCHE

Nuova Opel Mokka: davanti dovrebbero cambiare paraurti, mascherina e luci a LEDCAMBIANO I FARI A LED Un'altra novità sarà la firma luminosa dei fari a LED: qui riusciamo a vedere il nuovo stile delle DRL, le luci di marcia diurna. Dato che questo sarà quasi certamente il canto del cigno dei motori a combustione interna di Opel, è molto probabile che non ci saranno modifiche nella line-up, che manterrà sotto a listino le varianti turbo-benzina con cambio manuale o automatico e la BEV, con potenze da 101 a 156 CV.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 28/02/2024