Per Opel un 2024 all'insegna delle novità, ecco il SUV Grandland elettrico

In agenda la nuova generazione del SUV, che debutterà il prossimo anno anche in variante 100% a batterie. Ecco le prime immagini

Lo potete leggere su queste stesse pagine web di Mototbox: l’anno prossimo Opel compirà 125 anni come produttore di automobili e lo farà presentando la nuova generazione di due modelli molto importanti per la Casa tedesca e cioè i SUV/crossover Crossland e Grandland. Dopo avere visto i prototipi della più piccola Crossland, oggi è la volta del SUV, che vediamo in queste immagini. Come Stellantis ha già avuto modo di confermare, i successori dei due bestseller Opel saranno lanciati sul mercato nel 2024 sia in versione con motori endotermici sia come veicoli elettrici al 100%.

Nuova Opel Grandland: nel 2024 arriverà anche in versione 100% elettricaLE PRIME IMMAGINI DEI PROTOTIPI DI GRANDLAND Se della Crossland abbiamo già analizzato le caratteristiche principali, adesso parliamo un po’ della Grandland. Il SUV del fulmine si baserà sulla nuova piattaforma elettrica STLA Medium e la sua entrata in produzione nello stabilimento tedesco di Eisenach è prevista nella seconda metà del 2024, quindi è prevedibile che a Rüsselsheim punteranno forte sul 2025 per piazzarsi stabilmente nelle classifiche di vendita.

VEDI ANCHE

Nuova Opel Grandland: i prototipi della seconda generazione durante i collaudiBATTERIE AD ALTA CAPACITÀ Lato tecnico, sappiamo che la piattaforma da 400 volt può ospitare batterie fino a 98 kWh e, come accennato, saranno disponibili anche propulsori convenzionali sia mild-hybrid sia più elettrificati come i PHEV, ma solo fino al 2028, quando Opel prevede di diventare completamente elettrico e porre fine all’era dei motori a benzina e diesel. Per adesso non ci sono altre notizie e non resta che dare un’occhiata alle immagini per iniziare a prendere le misure dell’inedito modello anche se il prototipo è del tutto mimetizzato.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/11/2023