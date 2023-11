Nel 2024 Opel celebra 125 anni di storia: in arrivo nuove Crossland e Grandland

Nel 2024 Opel festeggerà i 125 anni di produzione automobilistica. La Casa del fulmine è una fra le più antiche nel panorama automotive e ha in agenda alcuni appuntamenti molto importanti fra i quali la presentazione due nuovi modelli, come confermato dallo stesso CEO Florian Huettl. L’anno prossimo, infatti, debutteranno le nuove generazioni della Crossland e della Grandland, che avranno il ruolo strategico di sostenere il mercato in un segmento – quello dei SUV-Crossover – molto combattuto. Le due nuove varianti a ruote alte di Russelsheim avranno in gamma anche le versioni elettriche, che affiancheranno quelle con motori a combustione per offrire la più ampia scelta possibile ai potenziali acquirenti.

I 125 anni di Opel: la Crossland del 2024 arriverà anche elettricaLE NOVITÀ DELLA CROSSLAND… La nuova Opel Crossland, che potrebbe avere dimensioni leggermente superiori rispetto ai 4,21 metri di oggi proprio per evitare una sovrapposizione con l’altro SUV compatto di Opel, la Mokka, attingerà a piene mani dal know-how di Stellantis e sarà basata sull’architettura STLA Small (evoluzione della CMP) che ha fatto il suo debutto sulle recenti Jeep Avenger e Fiat 600. Come queste ultime, la futura Crossland dovrebbe mettere a referto anche la versione elettrica con batteria da 54 kWh, che alimenta il singolo motore da 156 CV. Naturalmente, non dovrebbe mancare dai listini l'opzione del motore termico e il candidato più autorevole per finire sotto il cofano dovrebbe essere il nuovo 3 cilindri 1.2 mild hybrid a 48 volt.

I 125 anni di Opel: la futura Grandland sarà costruita sulla piattaforma STLA Medium… E QUELLE DELLA GRANDLAND Tante novità anche a bordo della nuova Grandland, che sarà costruita come il modello attuale, nello stabilimento di Eisenach, in Germania. Il prossimo SUV di Opel porterà tanti aggiornamenti rispetto a oggi, a partire dallo stile più audace, ma soprattutto dall’adozione della nuova piattaforma STLA Medium di Stellantis, che ha da poco debuttato con la nuova Peugeot 3008. Considerata la base tecnica condivisa, la Grandland “next gen” a energia elettrica potrebbe avere le stesse caratteristiche della E-3008, che monta una batteria da 73 kWh ed è prevista con trazione anteriore o integrale, rispettivamente con un solo motore da 210 CV o con due unità EV per un totale di da 320 CV. Tuttavia, sulla Peugeot E-3008 arriverà anche un sistema a motore singolo da 230 CV abbinato a una batteria da 98 kWh che promette 700 km di autonomia, non è escluso che possa trovare spazio anche sulla Grandland. Come per la più piccola Crossland, ci saranno anche varianti equipaggiate con un motore a combustione e tra gli indiziati per motorizzare il SUV tedesco c’è l’eclettico 3 cilindri 1.2 mild hybrid a 48 volt con 136 CV e cambio a doppia frizione.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/11/2023