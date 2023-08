Nuovo Opel Crossland: il B-SUV cambia tutto e arriverà 100% elettrico

Opel Crossland è uno dei SUV della Casa tedesca fra i più apprezzati per dimensioni compatte, praticità e tecnologia di bordo dedicata a comfort e sicurezza. Il suo debutto risale al 2017 e dopo tre anni, nel 2020, è arrivato un bel restyling. Ma oggi, è ora di un nuovo cambiamento e le foto che vedete testimoniano come il nuovo Crossland sia in piena fase di sviluppo. Queste sono le prime immagini del SUV tedesco che, se la tabella di marcia fosse confermata, dovrebbe debuttare nel 2024, per essere dai concessionari entro la fine dello stesso anno. Ma diamo un’occhiata più fa vicino al nuovo modello a ruote alte della Casa del fulmine.

Nuovo Opel Crossland: i collaudi del prossimo B-SUV della casa tedescaMOTORI ENDOTERMICI E 100% ELETTRICO Innanzitutto, è bene sapere che mentre il nuovo Crossland arriverà con una scelta limitata di propulsori a combustione, nelle foto c'è la variante completamente elettrica che, secondo i piani di Opel dovrebbe garantire una grossa fetta (forse la più grossa) delle vendite durante l'intero ciclo di vita del nuovo modello. Questa teoria è confermata dal fatto che Opel prevede di eliminare i motori a benzina e diesel dal 2028. Un’altra notizia piuttosto interessante è che entrambe le varianti, con motori convenzionali e BEV, saranno lanciate quasi nello stesso periodo l'anno prossimo.

Nuovo Opel Crossland: piattaforma condivisa con altri modelli StellantisDESIGN DI ROTTURA CON IL MODELLO ATTUALE Come si può notare osservando i prototipi immortalati durante i collaudi su strada, il design del nuovo Crossland sarà piuttosto diverso da quello del modello odierno e da quello della più piccola Mokka. La pesante mimetizzazione ci lascia intravvedere lo stile del frontale, con fari dal profilo del tutto diverso rispetto a ora, proprio come quelli di coda. Anche nella vista di lato il SUV appare differente dal modello odierno, ma il consiglio è di prendere queste indicazioni con cautela, poiché è chiaro che siamo ancora a una fase embrionale dello stile di nuovo Crossland. Infatti, ha sempre più credito l’ipotesi che il B-SUV di prossima generazione arriverà con un look più familiare, introdotto con l'attuale generazione di Opel Astra.

Nuovo Opel Crossland: sotto la mimetica design differente dal modello attualeNESSUNA NOTIZIA SU INTERNI E TECNOLOGIA Bocche cucite su interni e tecnologia di bordo per servizi connessi, comfort e sicurezza, ma siamo certi che troveremo tutti gli ultimi aggiornamenti che abbiamo visto sui modelli Opel di ultima generazione. Detto questo, senza altri dettagli tecnici, non si può ipotizzare di più, ma è sicuro che il SUV compatto Crossland sarà costruito partendo da una piattaforma condivisa con altri modelli del Gruppo Stellantis.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 01/08/2023