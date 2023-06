Opel Rock e-XTREME: che bomba con quel maxi-alettone!

Il piccolo quadriciclo elettrico del Fulmine si trasforma in una EV dal look sorprendentemente grintoso e sportiveggiante

''Un veicolo elettrico che lascia a bocca aperta'', queste le parole riservate a Opel Rocks e-XTREME (qui la nostra guida all'acquisto di Opel Rocks-e) dalla giuria dell'Opel Design Hack mentre proclamava vincitore del concorso il concept di Lukas Wenzhöfer. Giusto qualche mese più tardi, Opel ha deciso di prendere alla lettera lo slogan del contest: ''Voi la progettate, noi la costruiamo'', e ha trasformato il progetto in realtà.

Opel Rocks e-XTREME: il roll-bar

LOOK GAGLIARDO L’obiettivo era trasformare il quadriciclo leggero in un veicolo EV per divertirsi su tutti i terreni, con un look davvero sorprendente (qui la Opel Rocks-e dei Vigili del fuoco). Durante la fase di realizzazione di quest’unico esemplare, gli ingegneri Opel hanno cercato di replicare il più possibile il modello iniziale in 3D. Fra i dettagli più interessanti di Rocks e-XTREME ci sono ruote sporgenti, sospensioni specifiche e un roll bar giallo brillante. Anche l'Opel Vizor è stato reinterpretato e dotato di luci anteriori a LED, con il logo Opel color turchese. Un altro elemento che salta subito agli occhi è il maxi-alettone posteriore in carbonio, preso da una Opel Vectra GTS V8, che reca ora l'emblema ''e-XTREME'' e il numero di serie ''001''.

Opel Rocks e-XTREME: l'alettone posteriore

COLLABORAZIONE VINCENTE ''Con Opel Design Hack abbiamo intrapreso un nuovo percorso di interazione e comunicazione. Opel ha aperto le porte solitamente chiuse dell’azienda e ha permesso alla comunità Opel di partecipare alla costruzione di una concept car in modo trasparente e accessibile. Il risultato è la Opel Rocks e-XTREME, una versione unica e originale della nostra Opel Rocks Electric, nata da una sfida di design e da una collaborazione di grande successo'', ha commentato Rebecca Reinermann, Vice President Marketing Opel.

