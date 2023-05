Opel: nel 2028 tutta la gamma sarà elettrica

A pochi giorni dagli Electric Days di Roma (dal 5 al 7 maggio all’EUR), Opel ha delineato le strategie di elettrificazione del marchio da qui ai prossimi anni. Il 2028 viene fissato come anno di riferimento per il passaggio di tutta la gamma all’elettrico. Al momento, la Casa automobilistica di Rüsselsheim propone dodici modelli elettrificati, dalla piccola Opel Rocks-e al grande van Opel Movano-e. Inoltre, a breve il marchio del fulmine lancerà la versione a zero emissioni della bestseller Opel Astra (qui la prova della GSe 2023). Un altro modello a batteria sarà introdotto successivamente nel corso del decennio con la nuova generazione della Opel Manta. Anche i successori di Opel Crossland e Opel Insignia saranno proposti solo con motorizzazione elettrica.

Opel Mokka-e

RITORNA LA MANTA Come anticipato, fra i modelli più attesi dagli appassionati c’è appunto nuova Opel Manta EV. ''La nuova Opel Manta sarà ancora una volta un'auto ad alto contenuto emozionale. Si distinguerà per una potenza elettrica in grado di assicurare un'accelerazione eccezionale. Nuova Manta sarà una volta di più sinonimo di puro piacere di guida. Sapremo reinterpretarla proponendo una vettura di grande fascino e sorprendentemente spaziosa'', ha commentato Federico Scopelliti, Direttore di Opel Italia.

Opel Rocks-e

MASSIMA EFFICIENZA ''Opel sta seguendo un percorso coerente per arrivare alla completa elettrificazione e procede a tempo di record. Stiamo dunque contribuendo in modo significativo alla riduzione delle emissioni di CO2. E non ci fermeremo alla elettrificazione della nostra gamma: insieme ai nostri partner, produrremo autonomamente batterie ad alte prestazioni a Kaiserslautern già a partire dal 2025'', aggiunge sempre Scopelliti. Per il futuro, l’obiettivo di Opel resta quello di offrire ai clienti veicoli con un'autonomia compresa tra i 500 e gli 800 chilometri (qui le specifiche di Mokka-e 2023) e una capacità di ricarica rapida di 32 chilometri al minuto.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 03/05/2023