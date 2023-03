Nuova Opel Grandland Electric, mi manda e-3008. Cosa sappiamo

Non è detto che conservi il nome attuale, né che all'auto attuale sia di aspetto identico. Sta di fatto che, dopo che Corsa, Mokka e Astra hanno aperto la via, anche Opel Grandland si accinge inesorabilmente a imboccare la strada di non ritorno della propulsione elettrica. La notizia non stupisce: entro il 2028, il Fulmine sarà un brand full electric, quindi - uno alla volta - tocca a tutti i membri della squadra. In seguito alle affermazioni del CEO Opel Florian Huettl, di Grandland EV (o in qualunque altro modo si chiamerà) possiamo tuttavia dedurre alcune informazioni in più.

Il CEO Opel Florian Huettl e Opel Grandland GSe

GRANDI MANOVRE L'erede 100% elettrica del SUV di medie dimensioni, già da anni declinato anche in versione ibrida plug-in (dal 2023 anche in salsa sportiva Grandland GSe), verrà prodotta a partire dalla seconda metà del 2024 nel sito di Eisenach, in Turingia, stabilimento dove già nasce Astra e per il quale Stellantis ha approvato un investimento di oltre 130 milioni di euro. Grandland Electric nascerà sulla nuova piattaforma STLA Medium del Gruppo, piattaforma specifica per auto elettriche: dovrebbe sparire perciò qualsiasi alternativa a benzina, diesel o anche ibrida. Al momento, le anticipazioni ufficiali sul modello in sé finiscono qui. Del pianale STLA Medium, tuttavia, già si conoscono alcune cifre chiave.

Stellantis, quattro piattaforme di auto elettrica

VEDI ANCHE

STLA WHAT? Ovvero, che l'architettura STLA Medium (pensata per modelli di segmento C/D ed evoluzione della piattaforma EMP2 ex PSA) può essere utilizzata per sostenere veicoli che misurano approssimativamente tra i 4,2 e i 5,0 metri di lunghezza, che può ospitare pacchi batteria con capacità che vanno da 87 a 104 kWh (quindi con autonomia teorica fino a 700 km circa), che infine può essere farcita di motori elettrici con potenze tra i 170 e i 450 CV. Per fare un confronto, l'attuale top di gamma dell'offerta Grandland (l'edizione PHEV) raggiunge quota 300 CV. Una eventuale Grandland Electric GSe risulterebbe di gran lunga più performante

Anche una Grandland GSe 100% elettrica?

3008 DOCET In buona sostanza, anche nel magico mondo zero (local) emission Opel Grandland procederà in parallelo al fratello a marca Peugeot, vale a dire Peugeot 3008, del quale a sua volta è già stato annunciato il successore, che sarà esclusivamente elettrico (Peugeot e-3008). In entrambi i casi, è probabile che il design conseverà a grandi linee i tratti manifestati dai modelli oggi in commercio, evolvendoli tuttavia in un'ottica più digitale e aerodinamica. A presto con nuovi aggiornamenti.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/03/2023