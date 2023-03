Nuova Opel Insignia risorgerà crossover coupé (elettrificato)?

Lo scorso gennaio, dopo decenni di onorato servizio usciva definitivamente di scena Opel Insignia (qui la nostra prova su strada). La scomparsa dal listino dell’ammiraglia tedesca segue il progressivo calo d’interesse nei confronti di berline e station-wagon a favore di SUV e crossover. Stando però a quanto riportato dal magazine britannico Auto Express, il marchio del Fulmine starebbe pianificando il ritorno di Insignia in una veste completamente rinnovata (e rivoluzionata).

Il posteriore di Opel Insignia immaginato da Avarvarii

BERLINA ADDIO! La tedesca dovrebbe infatti rinascere sotto forma di crossover coupé dal profilo elegante. Un’indiscrezione suggerita anche dal Vicepresidente del design di Opel, Mark Adams: ''Sostituiremo Insignia con qualcosa che non sarà una berlina. Le grandi berline sono ormai parte di un mercato in contrazione. Abbiamo pensato a un giusto compromesso e crediamo che l'auto che rimpiazzerà Insignia debba essere attraente e ambiziosa. Si tratta di trovare una nuova formula'', avrebbe ribadito Adams ad Auto Express. Nel frattempo a stuzzicare la fantasia degli appassionati ci pensa Avarvarii con un rendering dalle forme atletiche e slanciate (con logo Vauxhall).

CROSSOVER COUPÈ E in effetti nuova Insignia potrebbe assomigliare proprio a Peugeot 408 e Citroen C5 X (qui la nostra prova su strada). Le due auto francesi nascono essenzialmente da una crasi che ultimamente sta andando molto di moda: una carrozzeria SUV unita a un terzo volume filante in stile fastback. Attualmente, sia 408 sia C5 X sono proposte con motorizzazioni plug-in hybrid, il che ci porta a pensare che anche Insignia possa risorgere con una motorizzazione elettrificata, se non addirittura in versione full-electric (in questo caso si pensa alla nuova piattaforma STLA Medium di Stellantis). Per le date si parla del 2024, con debutto sul mercato atteso per il 2025.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 06/03/2023