Opel, tempo di rinnovare la “firma”: ecco il nuovo logo Blitz (anche in video)

Se negli anni d’oro dei motori a combustione interna il fulmine poteva rappresentare in maniera chiara la vocazione sportiva del marchio Opel, nel 21esimo secolo, in piena transizione elettrica, non poteva esserci logo più indicato ad accompagnare il passaggio verso una mobilità sostenibile, 100% elettrica e a zero emissioni. Opel ha presentato la nuova interpretazione del suo famoso Blitz, che dal 2024 troverà posto su tutti i modelli a listino. Continuerà come oggi a essere l'elemento centrale della “bussola” della casa tedesca, e soprattutto a rimanere al centro del Vizor, l’elemento stilistico che caratterizza le ultime nate in quel di Rüsselsheim.

Nuova Opel Astra, dettaglio della calandra Opel Vizor

IL DEBUTTO L’arrivo sui modelli di serie sarà graduale, e comincerà nel 2024 su alcuni modelli (non ancora annunciati). La prima occasione utile per vederlo dal vivo sarà il salone IAA Mobility di Monaco, a settembre, dove sarà presente anche una non meglio definita “sorpresa” che “lascerà a bocca aperta i visitatori a Monaco”. Curiosi di sapere di che si tratta? Anche noi!

Opel, il nuovo ''Blitz'' che debutterà nel 2024

LE DICHIARAZIONI “Il nostro Blitz è più importante che mai”, ha commentato Florian Huettl, CEO di Opel. “Non solo simboleggia il nostro impegno verso la democratizzazione dell'innovazione e della mobilità, ma esprime anche il nostro impegno nel diventare un brand totalmente elettrico in Europa entro il 2028”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 26/06/2023