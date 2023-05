Opel Corsa 2023, un nuovo volto e i nuovi motori mild hybrid

Nuovi motori a benzina ibridi leggeri, più tecnologia e un tocco di stile. Infine, una maggiore autonomia per la versione full electric. Opel Corsa non rivoluziona il proprio aspetto e i propri contenuti, ma li evolve in modo sostanzioso. Chiamala Opel Corsa MY23.



Nuova Opel Corsa e Corsa Electric 2023

Il cambiamento maggiore riguarda il design del frontale, che ora guadagna la caratteristica griglia Vizor, ormai marchio di fabbrica di ogni nuova Opel. Un pannello nero a filo tra i fari crea un aspetto più... solido, con le nuove luci leggermente più squadrate (e disponibili anche con tecnologia a matrice di LED IntelliLux). Il resto della carrozzeria è invece ampiamente ripreso dalla Corsa precedente.

Il nuovo frontale

Si aggiorna il sistema di infotainment, con uno schermo da 10 pollici dalla nuova interfaccia utente, con compatibilità wireless per Android Auto e Apple CarPlay, navigatore satellitare 3D connesso, aggiornamenti software via etere, sistema di controllo vocale ''Hey Opel'', nuova telecamera posteriore ad alta risoluzione. Anche il cruscotto digitale da 7 pollici è stato aggiornato con una nuova grafica, mentre per la prima volta è disponibile la ricarica wireless per lo smartphone.

Corsa 2023, gli interni

VEDI ANCHE

Corsa Electric riceve un nuovo gruppo propulsore aggiornato, con una batteria ora da 51 kWh netti e il motore da 156 CV, montato sull'asse anteriore. Opel sostiene che gli aggiornamenti aumentano l'autonomia fino al 15%, cioè fino a 402 km con una carica completa. In gamma, sempre anche la ''vecchia'' versione con motore da 136 CV, batteria da 50 kWh lordi e autonomia di 355 km. La capacità di ricarica rapida da 100 kW rimane invariata, quindi una ricarica del 10-80% richiederà ancora circa mezz'ora. Collegandosi a una wallbox domestica da 7 kW, una ricarica completa dovrebbe richiedere circa 7 ore e 30 minuti, ma con tutti i modelli Corsa Electric dotati, dal 2023, di un caricabatterie di bordo da 11 kW di serie, con un'alimentazione adeguata questo tempo può essere ridotto a 5 ore e 15 minuti.

Per Corsa elettrica, più autonomia e potenza

HYBRID 48V Come per il round di aggiornamenti recentemente annunciato per Peugeot 2008, Opel regala alla sua baby i propulsori mild hybrid 48 volt. Un motore a benzina PureTech da 100 CV o 136 CV di nuova generazione da 1,2 litri si abbina a un nuovo cambio a doppia frizione a 6 marce, con mini-motore elettrico integrato. Dovrebbe comunque rimanere a listino anche il precedente propulsore 3 cilindri benzina da 1,2 litri non elettrificato, scompare (sembra) il 1.5 diesel.

Corsa si dà al mild hybrid

I prezzi e le specifiche complete per il mercato italiano saranno annunciati nel corso dell'estate, con le prime consegne previste per l'autunno.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/05/2023