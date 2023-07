Opel: all'IAA di Monaco sarà presentata la concept Experimental

Opel ha svelato il nome della sua nuova concept car! Si chiamerà Experimental e verrà presentata ufficialmente in occasione dell’IAA Mobility di Monaco (dal 5 al 10 settembre 2023). Florian Huettl, CEO di Opel, ha dichiarato: ''Come indica il nome, l’Opel Experimental rappresenterà una chiara prospettiva per il marchio e non solo per una gamma di nuove vetture. Mostra la direzione che il nostro marchio intraprenderà nei prossimi anni e influenzerà tutte le nostre future generazioni di modelli. È un simbolo di ciò che vogliamo realizzare con il marchio Opel.''

Il concept Opel Experimental elaborato dall'Intelligenza Artificiale

EVOLUZIONE STILISTICA Opel Experimental è l’evoluzione della filosofia di design ''Bold and Pure'' portata al debutto per la prima volta su Opel GT X Experimental. La nuova concept car riflette l’ulteriore perfezionamento del linguaggio stilistico del marchio. Inoltre, l'ultima creazione del Centro Design di Rüsselsheim sarà la prima Opel a sfoggiare il nuovo logo ''Blitz'' Opel. Il ''Blitz'' è posizionato in primo piano al centro della bussola, che è il principio grafico chiave di casa Opel.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 05/07/2023