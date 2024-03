Annunciata la Nuova Lancia Ypsilon HF, versione sportiva con 240 CV

Esattamente un mese dopo la presentazione della nuova Lancia Ypsilon elettrica (qui tutte le informazioni), il marchio torinese raddoppia, in grande stile. ''A pochi giorni dalla presentazione di Nuova Lancia Ypsilon, la prima vettura della nuova era del marchio, oggi facciamo un altro passo in avanti nel percorso del Rinascimento Lancia, che sottolinea l’anima più brutale e radicale del brand e il suo impegno nel puntare su modelli prestazionali'' ha dichiarato Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia. Il riferimento è alla presentazione della nuova Lancia Ypsilon HF (High-Fidelity) da 240 CV, che debutterà nel 2025. Un ritorno importante perché significa riposizionare il marchio torinese sul mercato delle sportive compatte, permettendogli di competere, quasi ad armi pari, con gli ''altri'' grandi dell'industria auto europea.

Nuova Lancia Ypsilon: la versione HF avrà 240 CV di potenza massima

240 CV DI POTENZA Rispetto a quanto fatto con la controversa Abarth 500 elettrica (qui la nostra prova), in Lancia hanno deciso sin da subito di puntare sull'effetto sorpresa e proporre una vettura che, almeno in termini di prestazioni, si allontanesse, e di molto, dalla versione di serie. Anche se al momento i dettagli sulla vettura sono molto limitati, oltre alla data di debutto (2025) e alla potenza (240 CV, erogati da un motore elettrico), il terzo elemento comunicato è l'accelerazione: 5,4 secondi nello 0-100 km/h. Un buon valore. La re-introduzione della sigla HF non sembrerebbe essere né una semplice operazione di marketing né un episodio isolato per Ypsilon. Nelle parole dei vertici di Lancia traspare l'intenzione di costruire una nuova gamma ad alte prestazioni per i veicoli di prossima generazione, e considerando che tra questi c'è anche la Delta, i riferimento al passato si sprecano. Nessuna informazione, invece, sulla trazione che dovrebbe comunque riproporre lo schema anteriore, come sulla Ypsilon di serie. Improbabile l'utilizzo di una trazione integrale. Posteriore? Non facciamoci troppe illusioni, anche se una simile soluzione farebbe la felicità di molti appassionati.

VEDI ANCHE

Nuova Lancia Ypsilon: il montante C con lo scudetto Lancia

NUOVO LOGO Per quanto riguarda il logo, si tratta di un'evoluzione del celebre emblema HF risalente al 1960, composto da un piccolo elefante e dalla sigla. Secondo la casa automobilistica, i colori del logo HF - bianco, rosso e nero - sono stati ripresi e semplificati, rispettando le geometrie distintive del marchio Lancia. Descritto come più contemporaneo, rappresentando un ''perfetto equilibrio tra passato e futuro'', si prefigge l'obiettivo di anticipare un futuro a zero emissioni ma senza trascurare una solida tradizione sportiva. Nella prima vita di Lancia, HF intendeva esprimere il massimo delle prestazioni e della sportività, tanto che nei favolosi anni '80, la Delta Integrale Gruppo B vincitrice di 5 mondiali fregiava i suoi successi con questa sigla. E attenzione, perché il riferimento alle competizioni non è soltanto una suggestione: ''torneremo nel Rally? Ci stiamo lavorando'', ha chiosato Napolitano. Siete curiosi di sapere come sarà la prossima Lancia Ypsilon HF? Noi sì, e non vediamo l'ora di potervi raccontare più nel dettaglio tutte le informazioni a suo riguardo. Stay tuned!

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 14/03/2024