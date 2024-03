Ralph Gilles vende la sua Lancia Delta Integrale, chi fa un'offerta al capo design di Stellantis?

L’opportunità di possedere una Lancia Delta Integrale è una delle più allettanti per i collezionisti di auto d’epoca e youngtimer. L’iconica sportiva italiana è uno dei modelli più belli e desiderati degli anni '80 e '90, quindi ogni volta che un esemplare viene avvistato sui siti specializzati o delle case d'aste, viene sempre aggiudicato per cifre molto elevate. Tuttavia, questa Delta Integrale potrebbe vedere offerte ben più alte del normale poiché non è un pezzo - diciamo - standard. Questo esemplare del 1992 in vendita sul sito di Bring a Trailer nasce dalla mente di Ralph Gilles, ovvero lo Chief Design Officer di Stellantis. Ma vediamo un po’ la storia dell’auto e come è arrivata sul sito di vendte.

Lancia Delta HF Integrale Evo1: in vendita quella del capo design Stellantis Ralph GillesBEN TENUTA E CON ALCUNE MODIFICHE Gilles ha acquistato questa Delta Integrale Evo 1 nel 2018 dopo che era stata importata negli Stati Uniti dal Giappone, dal suo precedente proprietario. La Evo 1 era una versione più aggressiva, più bella e più attraente della Delta Integrale standard, ma Gilles ha modificato la sua per renderla ancora più esaltante. Da quando ne ha preso possesso, ha fatto restaurare il motore e lo ha modificato montando alberi a camme Colombo e Bariani, uno scarico sepciale Walker's Garage con convertitore catalitico e una centralina Eprom by Fast Road. L'ha poi dotata di ammortizzatori regolabili e cerchi Speedline da 15 pollici con coprimozzo griffato Abarth. I cerchi calzano pneumatici Kuhmo Ecsta V720 del 2017, quindi dovrebbero essere sostituiti per ripristinare una maggiore originalità dell’auto. La trasmissione manuale di serie a cinque marce, che invia la potenza sui due assi, è rimasta uguale, così come il differenziale centrale con giunto viscoso Ferguson e il differenziale posteriore a slittamento limitato Torsen.

Lancia Delta HF Integrale Evo1: l'abitacolo sportivo con volante e pomello cambio MomoDENTRO SI RESPIRA IL MOTORSPORT ANNI ’80 All'interno, un volante e un pomello del cambio Momo si abbinano ai sedili Recaro imbottiti e molto anni '80 e gli interni sembrano privi di segni causati dal tempo. L’autoradio è una Pioneer di quel periodo e c’è anche un manometro aggiuntivo per la pressione del turbo. Inoltre, con solo circa 101.000 chilometri indicati sullo strumento (Gilles l’ha acquistata con circa 96.000 km all’attivo), la Lancia Delta Integrale Evo 1 è ancora incredibilmente ben tenuta, soprattutto dopo la sistemazione del motore. La sua vernice Rosso Monza sembra quasi perfetta, non ci sono grandi segni di usura e l’auto viene fornita con i documenti sullo storico sulla manutenzione.

Lancia Delta HF Integrale Evo1: molto ben tenuta e preparata con elementi high performanceUN MOTORE CHE ERA UN PORTENTO In origine, il quattro cilindri turbo da 2,0 litri della Lancia erogava ben 210 cavalli e quasi 300 Nm di coppia, ma non si sa fino a quanto si spinge oggi dopo le modifiche. Ma il proprietario assicura che il motore tira ancora forte, gira alla perfezione ed emette uno splendido sound in stile Gruppo B. Ricordiamo, infine, che Gilles ha pagato 53.000 dollari per l'auto e sarà interessante vedere quale sarà la sua valutazione sei anni dopo, soprattutto sapendo che è stata posseduta da un personaggio oggi così rilevante per il Gruppo Stellantis.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/03/2024