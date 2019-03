Autore:

Emanuele Colombo

TRIONFO ALFA ROMEO IN GERMANIA Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio ci avevano già abituato ad alti tassi di gradimento, conquistando premi e riconoscimenti un po' in tutto il mondo. Può forse stupire, visto il modesto rinnovamento della compatta in gamma, che ora Alfa Romeo Giulietta abbia concesso al Biscione un mitico Triplete ai Best Brands 2019, prestigioso premio conferito dai lettori della rivista specializzata tedesca Auto Bild.

PREMIATE PER IL MIGLIOR DESIGN Tra le auto di 38 marchi, sono state 63.000 le preferenze che hanno portato al successo le Alfa Romeo Stelvio, Giulia e Giulietta: giudicate vincenti per il design nelle rispettive categorie Suv Compatti, Classe Media e Compact Car. "Sono particolarmente soddisfatto di questo rinnovato successo perché, ancora una volta, riguarda tre diverse classi di veicoli e dimostra che il designa Alfa Romeo funziona perfettamente per un'ampia gamma di vetture", ha commentato con giusto orgoglio Klaus Busse, responsabile del design del Marchio per la regione EMEA.

I PRECEDENTI Come ricordato in apertura, le attuali Alfa Romeo hanno una lunga storia di successi e riconoscimenti a livello internazionale. Stelvio era già stata premiata per il design anche nel 2017 e 2018; Giulia è alla sua terza vittoria consecutiva nella classe media e pure l'Alfa Romeo Giulietta non è nuova a simili trionfi. Sarà per questo che al salone di Ginevra 2019 è stata riproposta quasi immutata? Squadra che vince non si cambia, dopotutto...