Come ti reinvento un'icona: in video la nuova Renault 4 elettrica

Dopo R5 e Twingo prosegue l'operazione nostalgia della Régie, che al Salone di Parigi 2024 presenta la nuova Renault 4 E-Tech Electric. Ho visto da vicino come l'icona nata nel 1961 è stata reinventata. Di seguito approfondiamo insieme le caratteristiche di questa pedina importantissima per traghettare la Casa francese nell'era dell'auto elettrica.

Renault 4 E-Tech Electric, 3/4 anteriore

Il parabrezza, lo dico subito, è molto più inclinato (e aerodinamico) rispetto al modello del passato, ma le citazioni che riconducono la nuova Renault 4 E-Tech Electric alla musa che l'ha ispirata sono molti e assai caratterizzanti. Si parte con la calandra e la fanaleria, ora sotto vetro, con il fondo nero ricavato in pezzo unico, ma con occhio di riguardo ai costi di riparazione in caso di danno. Il cofano anteriore ha due pieghe longitudinali di irrigidimento, che sono convesse anzichè concave come lo erano nell'originale, ma il riferimento si coglie ugualmente. I parafanghi anteriori, sulla R4 moderna, sono quadrati come i posteriori, mentre nella ''storica'' solo i posteriori avevano gli angoli, ma il look ne guadagna senza perdere personalità e le scalfature sulla parte bassa della fiancata completano la citazione. Gli elementi che più accomunano nonna e nipote, comunque, sono nella zona posteriore, dove la verniciatura bicolore del tetto si appoggia al terzo montante seguendo le curve dei gocciolatoi d'antan. Ci pensano poi il terzo finestrino, le luci a sviluppo verticale e l'inclinazione del portellone a scatenare suggestioni d'altri tempi. La reinterpretazione è riuscita, anche se la nuova Renault 4 calca un po' la mano sull'aspetto crossover: la R4 originale doveva poter affrontare la vita di campagna e lo faceva con un assetto rialzato, questa lo fa con protezioni sui passaruota dal forte richiamo al mondo dei SUV. Una cosa, certo, è cambiata: la R4 originale aveva un passo leggermente diverso tra le ruote di sinistra e quelle di destra, dettato dalle particolari sospensioni posteriori. Quella nuova è simmetrica, come usa sulle auto moderne.

Renault 4 E-Tech Electric, l'itnterno

Il vero effetto wow si scatena salendo a bordo, dove la R4 E-Tech ha interni molto curati nel design e nei materiali. Certo, i pannelli porta sono duri al tatto, fatta eccezione per la superficie del bracciolo, ma ci pensano i rivestimenti a nobilitarli e a dargli un look all'altezza della plancia e dei sedili. Già, perché arredi e selleria sono realizzati con un'attenzione al dettaglio fuori dal comune, con rivestimenti che si alternano con ottimo gusto e grande vivacità. Lo spazio è generoso per quattro adulti, notevole soprattutto per le dimensioni compatte dell'auto (4,14 m) che mette sul piatto anche un ampio bagagliaio con doppiofondo estraibile per i cavi di ricarica. La capienza è di 420 litri e la soglia di carico a 60,7 cm da terra è la più bassa del segmento, dice Renault, ma soprattutto il portellone è elettrico con apertura senza mani: passi un piede sotto il sensore nascosto nel paraurti e lui si spalanca. Anche questa è una dote rara - se non unica - tra le auto di queste dimensioni. Il tetto apribile in tessuto Plain Sud, disponibile su alcuni allestimenti, scopre il capo anche a chi siede dietro, esaltando la sensazione di libertà. La plancia è tutta digitale, con schermi nitidi e molto colorati, e l'infotainment OpenR Link funziona grazie ad Android Automotive: porta a bordo la navigazione di Google Maps arricchita con la funzione per la pianificazione dei viaggi in base alle soste di ricarica, oltre a una cinquantina di app scaricabili da Play Store tra cui videogame, streaming musicale e video. L'assistente vocale? Si chiama Reno e funziona con l'intelligenza artificiale di ChatGPT.

Renault 4 E-Tech Electric a pieno carico

Renault 4 E-Tech Electric è proposta con due diversi tagli di batteria: da 40 o 52 kWh di capacità. La batteria è modulare e consta di 3 elementi nel primo caso e 4 elementi nel secondo, ma a domanda diretta i tecnici Renault spiegano che non è possibile comprare la batteria più piccola e aggiungere il quarto modulo in un secondo momento, perché i moduli dell'una e dell'altra sono differenti e non permetterebbero di mantenere la corretta tensione d'esercizio. Fatto sta che la R4 da 40 kWh può contare su 120 CV, 225 Nm di coppia e un'autonomia di circa 300 km, mentre la versione da 52 kWh alza l'asticella con 150 CV, 245 Nm e circa 400 km tra un rifornimento e l'altro. Per entrambe, la ricarica in corrente continua avviene a una potenza massima di 11 kW ed è bidirezionale: permette, per esempio, di alimentare elettrodomestici o ricaricare bici e monopattini elettrici tramite un adattatore che eroga 3 kW a 220 V, come la presa di casa. In corrente continua, entrambe le versioni di R4 E-Tech recuperano l'80% della carica in mezz'ora circa, partendo da una carica residua del 15%. La trazione è esclusivamente anteriore, ma con un controllo di trazione regolabile, tramite drive mode dedicati per ottimizzare la guida in base al tipo di terreno. Da notare l'architettura delle sospensioni posteriori multilink: un preziosismo rarissimo per non dire unico tra le auto di questo segmento, che la R4 condivide con la nuova Renault 5 insieme con la piattaforma AMPR Small (opportunamente allungata: +8 cm di passo e +12 cm di sbalzo posteriore, a dare 100 litri di bagagliaio in più).

Renault 4 E-Tech Electric, reclinando i sedili ospita bagagli fino a 2,20 metri

I prezzi della Renaault 4 E-Tech Electric si sapranno all'inizio del 2025 e l'arrivo nelle concesionarie è previsto per la primavera. Tre gli allestimenti: Evolution, Techno e Iconic, con ampie possibilità di personalizzare il modello scelto con sticker per esterni e interni, e accessori come mascherine per il vano portaoggetti tra i sedili e un curioso paniere porta-baguette in vimini intrecciato. Renault calcola che la combinazione di tutto ciò permette di realizzare fino a 370 auto differenti. Per tutti gli allestimenti sono di serie ruote da 18 pollici di diametro e la dotazione di aiuti alla guida prevede fino a 26 sistemi ADAS ad arrivare alla guida autonoma di secondo livello. È disponibile anche il sistema ''safe exit'' - raro nel segmento - che tiene d'occhio i veicoli in arrivo per permetterci di uscire dall'auto in sicurezza.

Motore elettrico Potenza 120 o 150 CV Coppia 225 o 245 Nm Velocità massima 150 km/h (versione da 150 CV) 0-100 km/h 8,5 secondi (versione da 150 CV) Batteria 40 o 52 kWh Autonomia 300 o 400 km Ricarica 11 kW in AC / 15-80% in 30' in CC Trazione anteriore Cambio monomarcia Dimensioni 4,14 x 1,80 x 1,57 m Bagagliaio da 420 litri Peso 1.500 kg circa Prezzo indicativo n.d.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/10/2024