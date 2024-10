Ecco Embleme, la visione Renault di un crossover a basso impatto ambientale

La casa francese svela questo prototipo di auto per la famiglia del futuro, che promette di abbattere la CO2 del 90% nel suo ciclo vita. Vediamo come

Renault ci dà un assaggio in anteprima di quello che vedremo tra pochi giorni al Salone dell’Auto di Parigi, con il debutto del concept di un crossover. Si chiama Emblème ed è la visione che ha la casa francese di un veicolo famigliare con emissioni ridotte del 90% nel corso del suo ciclo di vita rispetto a una moderna auto di produzione. Infatti, questo modello dal look futuristico è dotato di un propulsore FCEV con l'alimentazione a idrogeno come range-extender.

Renault Embleme Concept: la visione di crossover a basso impatto ambientaleLOOK NEO-RETRÒ Il concept, lungo 4,8 metri, ha una forma aerodinamica e spunti stilistici aggressivi, che richiamano il pensiero di design Renault della fine degli anni '90. Il muso affilato ricorda le berline Safrane e Laguna, anche se con LED futuristici e profili più moderni. In coda c’è un portellone fortemente scolpito e una versione esclusiva del logo a forma di rombo sui fanali posteriori. Di fatto, lo stile della carrozzeria è un mix fra crossover, hatchback e shooting brake, con un'impronta più vicina al segmento di medie dimensioni. È molto audace e convince per questo equilibrio fra diversi tipi di auto. Il costruttore non ha pubblicato foto degli interni, ma ha precisato che sono abbastanza spaziosi, grazie a un passo di ben 2,9 metri. Allo stesso tempo, soluzioni intelligenti come il sottoscocca piatto, le telecamere che sostituiscono gli specchietti, le ruote aerodinamiche e le alette sul cofano, si traducono in un Cx di solo 0,25, contribuendo a una maggiore efficienza.

VEDI ANCHE

Renault Embleme Concept: design futuristico ma ispirato ai modelli anni '90PIATTAFORMA COSTRUTTIVA EVOLUTA Il concept francese si basa sull'architettura AmpR Medium, che è un'evoluzione della piattaforma CMF-EV alla base della Megane E-Tech e della Scenic E-Tech. Il gruppo propulsore elettrico dual power energy combina un pacco batteria al nichel manganese cobalto da 40 kWh per la guida quotidiana con una cella a combustibile a idrogeno per i viaggi più lunghi. Entrambi alimentano un singolo motore elettrico che eroga 160 kW (218 CV). Renault sostiene che la batteria da sola offre ''diverse centinaia di chilometri'' di autonomia, con il serbatoio di idrogeno da 2,8 kg che la allunga di altri 350 km. Nel complesso, l'Emblème può percorrere fino a 1.000 km con due soste di rifornimento da cinque minuti, il che equivale al tempo di un veicolo con motore convenzionale, a patto che si trovino due stazioni di rifornimento di idrogeno lungo il percorso. Un altro fattore che contribuisce all'efficienza è il peso relativamente basso di 1.750 kg, celle a combustibile e batteria incluse.

Renault Embleme Concept: motore elettrico e range extender a idrogeno per ridurre la CO2UNA VISIONE “GREEN” L'obiettivo principale di Renault con il concept era di esplorare soluzioni per la massima decarbonizzazione lungo tutto il ciclo di vita di un veicolo. La pubblicizzata riduzione del 90% delle emissioni di CO 2 è stata raggiunta con l'aiuto di venti partner che hanno lavorato al progetto con Renault e Ampère. Le innovazioni includono materiali naturali e riciclati con un basso impatto di carbonio, parti riutilizzate e l'uso di energia rinnovabile nella produzione. Di conseguenza, l'Emblème può produrre solo 5.000 kg di CO 2 nel suo intero ciclo vita. La Renault Emblème sarà presentata in occasione della kermesse automotive parigina, a partire dal 14 ottobre, per poi essere rivelata più in dettaglio nelle settimane seguenti. La casa francese descrive l'Emblème come la loro ''visione di un veicolo per famiglie'' e un laboratorio tecnologico, il che significa che alcune delle sue caratteristiche potrebbero trovare la loro strada nei futuri modelli di produzione.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/10/2024