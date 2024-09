Nuova Renault Symbioz Evolution: costa meno, ma cos'ha di meno?

In occasione del test drive, lo abbiamo eletto come il SUV più ''furbo'' dell'intera gamma SUV a brand Renault. Le giuste dimensioni (4 metri e 41), il giusto propulsore (un benzina full hybrid), il giusto equipaggiamento di serie (infotainment Google, ADAS inseribili/disinseribili a piacere), Infine, un prezzo piuttosto concorrenziale. Renault Symbioz è un SUV che pesca sia tra il pubblico dei SUV compatti, sia tra chi cerca un family SUV, ma senza esagerare. L'introduzione a listino della versione Evolution, cioè il grado di equipaggiamento più economico (quindi, più semplice), del fratello maggiore di Renault Captur accresce ulteriormente l'attrattività. Non fosse altro perché cala il prezzo. Sì, ma... a quale prezzo? Ovvero: a quali accessori devo rinunciare? È una rinuncia dolorosa o sopportabile? Scopriamolo?

Renault Symbioz, nuovo allestimento ''basic'' (ma non così ''basic'')

SOTTRAZIONI Renault Symbioz Evolution è dunque il nome completo del nuovo allestimento entry level, in consegna a partire da novembre 2024. Come per gli altri tre allestimenti già in commercio (Techno, Esprit Alpine, Iconic), una sola motorizzazione (E-Tech Full Hybrid 145). Rispetto alla precedente versione base, ovvero la Techno (che costa 33.500 euro), il prezzo cala di -1.500 euro: la porta di accesso al mondo Symbioz scende perciò a quota 32.000 euro, al quale vanno sottratti fino a -3.000 euro in caso di rottamazione di un usato Euro 2 (approfitta degli incentivi, finché sei in tempo). Per Symbioz, in definitiva, si può contenere ora la spesa a ''soli'' 29.000 euro (rate da 102 euro al mese, previo anticipo).

Symbioz, il SUV intelligente

SICUREZZA Prima buona notizia: la dotazione di serie di Symbioz Evolution comprende l'intero set (o quasi) di sistemi di assistenza alla guida. Non dovrai perciò sacrificare ADAS indispensabili come Active Emergency Brake (frenata di emergenza attiva con riconoscimento pedoni, ciclisti, veicoli e incroci), Lane Keeping Assist (mantenimento attivo in corsia), Driver Attention Alert (rilevamento stanchezza conducente) e Intelligent Speed Assist (riconoscimento segnali stradali). Semmai, manca il cruise control adattivo: hai il cruise control ''vecchia maniera'', cioè non adattivo. Più a beneficio del comfort, di serie sono invece sensori di parcheggio posteriori, retrocamera di parcheggio, clima automatico, sensori pioggia, freno di stazionamento elettrico, ingresso e avviamento senza chiave, accensione automatica dei fari, commutazione automatica abbaglianti/anabbaglianti, assistenza alle partenze in salita.

VEDI ANCHE

Cockpit digitale da 12 pollici: non per Evolution

HEY GOOGLE? HEY GOOGLE? Da un punto di vista della tecnologia di bordo: di serie è un quadro strumenti analogico digitale con display da 7 pollici, anziché il driver display ''full digital'' da 10,3 pollici (come quello nella foto sopra, per intenderci). Scorrendo l'elenco accessori, si apprende inoltre che il display multimediale verticale da 10,4 pollici per il sistema di infotainment OpenR Link (con predisposizione wireless per Apple CarPlay e Android Auto) è qui sprovvisto di sistema operativo Android Automotive, con tutte le sotto-funzioni annesse (Google Maps, Google Assistant, etc). Cockpit digitale e infotainment ''powered by Google'' (come quello della foto sotto) migrano nell'elenco degli optional a pagamento: il Pack Navigation include anche i sensori anteriori e laterali e costa 800 euro. Ah, la leva del cambio è di forma più tradizionale. Per un confronto tra gli interni Techno e gli interni evolution, vedi gallery.

Infotainment Google Automotive: manca pure quello

SOTTIGLIEZZE Tra gli altri accessori dei quali la Evolution manca rispetto alla Techno: i cerchi in lega da 18 pollici (sostituiti da cerchi in acciaio da 17 pollici), il doppio fondo del bagagliaio, sedili dalla trama più ricercata (ma sempre in tessuto), le modalità di guida (multi-sense), il retrovisore interno fotocromatico, la regolazione in altezza del sedile passeggero. A fronte di un risparmio di 1.500 euro, sembrano tutte funzioni alla cui assenza si può anche soprassedere: Symbioz resta un SUV ''furbo'', anche senza Google on board.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/09/2024