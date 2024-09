La rinascita di un'icona: il designer Ora Ïto interpreta la Renault R17

Dal 2021, Renault sta presentando una serie di progetti creativi che rivisitano in chiave moderna il suo patrimonio e i modelli emblematici che ormai fanno parte integrante della storia della casa francese. Uno dei più iconici, per esempio, è la nuova Renault 5, che a breve arriverà nella sua veste 100% elettrica con uno stile che reinterpreta in chiave moderna quello del passato. Renault ha ora fatto appello al talento creativo di Ora Ïto, uno dei designer più all'avanguardia della sua generazione, per reinventare l'estetica della Renault 17, creando un'interpretazione audace e moderna di questa automobile storica. Una coupé sportiva dalle linee pulite, disponibile con quattro posti o decappottabile. La Renault 17 era high-tech ed elegante, con le sue linee spigolose e le sue soluzioni all’avanguardia e presentava un design atletico, accentuato da quattro fari rotondi, porte senza cornice, una carrozzeria priva di montante centrale, finestrini laterali posteriori completamente apribili. Tra il 1971 e il 1979 ne furono costruite oltre 92.000 unità.

Renault R17 by Ora Ito: il restomod elettrico rilegge design e interni del modello originaleINTERPRETAZIONE MODERNA DI UN’ICONA Oggi, la R17 electric restomod di Ora Ïto è stata sviluppata in collaborazione con il team di progettazione Renault. Si tratta di una coupé a due porte con portellone posteriore. Basata sulla struttura monoscocca dell'originale, la R17 elettrica ha lo stesso concetto di abitacolo, porte, finestrini, vetri, guarnizioni e sottoscocca. La carrozzeria è più larga di 17 cm per una migliore tenuta di strada. Il design dei parafanghi e delle ruote le conferisce un aspetto dinamico ed elegante. I fari anteriori hanno la forma di quattro moduli rettangolari dal profilo smussato, mentre le luci posteriori formano un'unica striscia. L’auto è equipaggiata, inoltre, con un propulsore a batterie da 270 CV, montato posteriormente. Il telaio in fibra di carbonio permette di contenere il peso in soli 1.400 kg. Infine, il colore della carrozzeria Galactic Brown è una tonalità originale sviluppata appositamente per questa show car.

Renault R17 by Ora Ito: un dettaglio dello stile di questo restomod con motore EV da 270 CVCOMFORT ED ELEGANZA PER I PASSEGGERI La R17 vantava tutte le caratteristiche interne di una vera tourer, con la sua posizione di guida specifica, sedili comodi, una gamma completa di equipaggiamenti e finiture esclusive. Oggi, questo restomod punta a mantenere lo stesso comfort, inoltre presenta una serie di modifiche al cruscotto e alla console centrale, in omaggio alla sua modernità. I sedili sono stati riprogettati attorno alla struttura originale, definita a ''petalo'', con nuovi rivestimenti ispirati al mondo dell'interior design: per i tessuti è stato scelto un raso dai toni mélange in lana Merino oltre ad altri tipi di lana sulle tonalità del beige. Lato infotainment, come veicolo contemporaneo, la R17 electric restomod interpretata dal designer Ora Ïto presenta uno schermo centrale, oltre a quattro piccoli schermi geometrici dietro il volante, ispirati ai quadranti del modello originale.

Renault R17 by Ora Ito: interni contemporanei e hi-tech ispirati al passatoTAPPETO ROSSO NELLE GRANDI OCCASIONI Ma dove poter vedere questo interessante prototipo? La R17 electric è in mostra presso Maison5 (Parigi) fino all'11 settembre. L’auto sarà poi presentata al concorso Chantilly Arts & Elegant Richard Mille dal 12 al 15 settembre, prima di essere esposto presso lo stand Renault al Salone dell'automobile di Parigi dal 14 al 20 ottobre.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/09/2024