Nuova GTA Modificata: la leggenda Alfa Romeo rivive nel restomod by Totem Automobili

Il Salone dell’Auto di Ginevra che si sta svolgendo in questi giorni sarà una rassegna a ranghi ridotti rispetto agli anni passati, con solo una manciata di aziende partecipanti a livello ufficiale. Tra queste c'è Totem Automobili, un carrozziere italiano, che ha portato in Svizzera la sua ultima creazione. Chiamato GTA Modificata (Gran Turismo Alleggerita Modificata), il nuovo restomod di Totem è una versione completamente rivista e modernizzata dell'iconica Alfa Romeo Giulia GTAm della fine degli anni '60, inizio anni '70.

GTA Modificata by Totem Automobili: la coda del restomod con i pannelli in fibra di carbonioTIRATURA SUPER LIMITATA Di fatto è ancora in fase di prototipo, ma sappiamo già che si tratta di un modello a tiratura limitatissima di appena 5 esemplari, ciascuno con un prezzo di 1,1 milioni di euro. Che dite? Si tratta di una somma davvero considerevole. Ma veniamo alla macchina. Totem ha abbandonato i pannelli originali metallici e li ha sostituiti con nuovi elementi in fibra di carbonio più leggera e in gran parte li ha lasciati a vista, ma il paraurti anteriore ha una splendida finitura blu. Totem ha anche installato ruote forgiate in due elementi, realizzato nuovi fari a LED e montato luci posteriori a LED dal design esclusivo.

GTA Modificata by Totem Automobili: un dettaglio della fiancata dell'auto

RESTOMOD HIGH PERFORMANCE Sul fronte delle prestazioni c'è molto di cui parlare. Per cominciare, l’intera vettura è ora sostenuta da una monoscocca in fibra di carbonio, sia l’asse anteriore sia quello posteriore hanno una configurazione a doppio braccio oscillante con enormi freni Brembo a sei pistoncini montati davanti, mentre al retrotreno ci sono unità Brembo a quattro pistoncini. E poi c'è il motore. Totem Automobili si è rivolta a Italtecnica Engineering e ha acquistato un V6 biturbo da 3,2 litri personalizzato che pesa solo 165 kg ed è capace di erogare una impressionante potenza di 798 CV per 730 Nm di coppia tra 3.500 e 6.000 giri/min. Anche questo motore raggiunge gli 8.500 giri/min ed è accoppiato con una trasmissione sequenziale che agisce sulle ruote posteriori attraverso un differenziale a slittamento limitato.

GTA Modificata by Totem Automobili: un dettaglio sui fari rotondi a LED SCARICO IN TITANIO E SEDILI IN CARBONIO Sono disponibili tre profili di guida, un servosterzo elettrico e l’ABS regolabile. Uno scarico in titanio dovrebbe anche garantire che il V6 abbia un sound degno di tale auto. Le foto degli interni dell'auto non sono ancora state pubblicate, ma il carrozziere italiano afferma che la vettura è dotata di serie di sedili con gusci in fibra di carbonio rivestiti in pelle e con attacchi per le cinture di sicurezza racing fornite da Sabelt.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/02/2024