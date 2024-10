Operazione amarcord per Renault, ma oggi l'iconica R4 va a batterie

Se diciamo Renault 4 a voi cosa torna in mente? Chi supera di slancio gli “anta” capirà che stiamo parlando della mitica R4 degli anni ’60 e ’70 (ma anche ’80), quella con la leva del cambio di fianco al volante e le panchette al posto dei sedili davanti e dietro. La francese fu un colpo di genio da parte di Renault e ottenne un successo globale per le sue doti di spaziosa ed economica tuttofare, tanto da essere costruita in otto milioni di esemplari e avere raggiunto lo status di icona della Casa francese stessa. Rapida operazione nostalgia messa in naftalina, passiamo ai giorni nostri e prepariamoci all’arrivo della sua pronipote, che debutterà il 14 ottobre alla kermesse dell'auto parigina in una veste moderna, anzi, avanguardista.

Nuova Renault 4 E-Tech Electric: le linee scolpite sulla fiancata del crossoverREVIVAL… FUTURISTICO Sarà un’auto elettrica al 100% e proporrà tutto l’heritage dell’antenata ma, ovviamente, in una chiave di lettura assai più attuale. E oggi possiamo capirne di più sulla nuova BEV francese grazie alle immagini teaser pubblicate sui canali ufficiali di Renault, che confermano come questo modello assumerà le sembianze di un crossover e manterrà molti degli spunti stilistici anticipati nel concept 4Ever Trophy, tra cui la sorprendente griglia orizzontale illuminata e i fanali posteriori verticali ma divisi in tre parti. Le nuove immagini confermano anche che la R4 E-Tech Electric sarà disponibile con un tetto apribile in tessuto (optional) e sarà anche la prima Renault a presentare il logo anteriore retroilluminato. I richiami al modello omonimo del 1961 includono un mini spoiler montato sul tetto, finestrini posteriori trapezoidali, modanature verticali sul paraurti e tre linee scolpite lungo le soglie delle portiere. I più nostalgici non potranno restare indifferenti, assicurato.

Nuova Renault 4 E-Tech Electric: il terzo finestrino laterale e lo spoiler sul tetto ARRIVA IN UN SEGMENTO VIVACE L’operazione amarcord di questa R4 arriva subito dopo quella di nuova Renault 5, più piccola (3,92 metri), tecnicamente identica e con un design fedele al concept del 2021, anche lei con forti richiami estetici al modello originale. Renault ha posizionato la 4 come alternativa più alta e larga alla R5, nella speranza di conquistare una quota del sempre popolare mercato dei crossover compatti. Per esempio, con i suoi 4,14 metri di lunghezza è di dimensioni simili a Opel Mokka. Un segmento ricco di proposte e che, poco alla volta, vedrà affermarsi modelli 100% elettrici.

Nuova Renault 4 E-Tech Electric: il tetto in tela apribile elettricamentePIATTAFORMA EV CONDIVISA La 4 si spartirà la piattaforma AmpR Small del Gruppo Renault con la 5 e i due veicoli a batterie dovrebbero addirittura avere lo stesso passo di 2,54 metri. La R5 dovrebbe debutterà in Italia con un motore da 150 CV e trazione anteriore, con una batteria da 52 kWh e successivamente da 40 kWh e autonomia da 300 a 400 km circa. Di conseguenza, anche la R4 BEV potrebbe essere equipaggiata con le stesse unità, ma anche con la trazione integrale montando un motore sull’asse posteriore, visto che l’architettura costruttiva lo permette. Tuttavia; per Renault, la R4 avrà un carattere ben diverso dalla R5 anche a livello di guida, poiché ci sarà un po' più di rollio in cambio di maggiore comfort di marcia, ma senza l’esagerata escursione delle ruote come avveniva sull’originale.

Nuova Renault 4 E-Tech Electric: il logo impresso sul portellone posterioreARRIVA NEL 2025 E POTRETE OPZIONARLA La produzione della nuova R4 E-Tech Electric dovrebbe iniziare la prossima estate presso lo stabilimento di Maubeuge nel nord della Francia. E con R4 R Pass, prelazione disponibile a un prezzo di 150 euro in sette Paesi europei, i clienti potranno ordinare 15 giorni prima degli altri la Renault 4 E-Tech Electric per guidarla nel 2025. Successivamente, Renault lavorerà al suo prossimo revival: la nuova Twingo, un'auto elettrica economica, la cui uscita è prevista per il 2026.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 01/10/2024