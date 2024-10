Renault Scenic E-Tech: una settimana a spasso con l'elettrica

Provando le ultime Renault sono giunto alla conclusione che siano belle auto, e non parlo dello stile che rimane un fatto soggettivo, ma nel loro essere solide, ben pensate nei dettagli e, in poche parole, accoglienti e piacevoli da guidare. Non fa difetto la nuova Renault Scenic E-tech. È disponibile soltanto 100% elettrica, ma…

Renault Scenic E-Tech Electric, vista laterale

Sì, belle auto. Sullo stile delle nuove Renault mi è anche difficile pronunciarmi, sono sicuramente originali e distinguibili da altre auto e forse poco distinguibili tra loro, sono intense nella loro presenza su strada, ma credo non sarebbe la mia prima motivazione all’acquisto. Ciò che è interessante è che offrono un bel pacchetto di funzionalità che fanno sentire a proprio agio. La Renault Scenic ha abbandonato generazione dopo generazione la sua anima da monovolume, assumendo forme sempre più sportive e filanti. La nuova Scenic e-tech è lunga 447 centimetri ma ha forme compatte che la fanno sembrare più corta. Aiutano nel rendere la Scenic più compatta il colore be-Style Berlino (blu notturno con il tetto nero) della Scenic in allestimento Iconic che sto provando. Fanno parte dell’allestimento Iconic anche i cerchi dallo stile elaborato e in taglia 20 pollici che sottolineano la silhouette sportiva. All’interno non è per niente compatta. L’effetto wow lo genera il bagagliaio con una capacità dichiarata di 545 litri, 1.449 se ci si accontenta dei soli posti anteriori. Al di là dei numeri, aperto il bagagliaio mi trovo davanti un vano di carico molto profondo in cui caricare più strati di borse e valigie o oggetti alti. Lo schienale del divano posteriore, poi, si abbassa in avanti in tre parti 40-20-40 per fare spazio a oggetti lunghi preservando i due posti laterali.

Renault Scenic E-Tech Electric, il bagagliaio

BENVENUTO ELETTRONICO Mi avvicino, e la Renault Scenic E-tech scodinzola. Fari e luci posteriori si producono in un balletto luminoso e le maniglie delle portiere si aprono verso l’esterno. Non è l’unica auto che scodinzola, ma la formula Renault mi piace, la trovo piacevole e non soltanto perché entro ed esco dall’auto senza toccare le maniglie o mettere mano a un telecomando. Le maniglie a scomparsa creano un poco di imbarazzo agli ospiti che hanno necessità di un minimo apprendistato per capire come estrarle dalla carrozzeria quando sono chiuse. L’elettronica di bordo continua a piacermi anche all’interno con un infotainment ben studiato che comunica grazie a due schermi di ottima qualità e definizione. Davanti a me trovo uno schermo da 12,3” per le informazioni di viaggio rappresentate con diversi layout che posso selezionare grazie a un pulsante sul volante. Al centro della plancia lo schermo da 12” consente l’accesso all’infotainment che adotta il sistema operativo Android Automotive, facile da utilizzare anche nei passaggi da sistema on board ad Android Auto e viceversa. Per i comandi della climatizzazione trovo una pulsantiera alla base dello schermo centrale, più sotto trovo uno spazio gommato per la carica wireless dello smartphone.

Renault Scenic E-Tech Electric, sostegni per tablet e smartphone

UN TRIPUDIO DI VANI Il tunnel centrale è ben attrezzato, con uno spazio grande, in cui poter riporre anche una piccola borsa, e una serie di settori ben suddivisi per ospitare le classiche bibite o piccoli oggetti senza doverli rincorrere in vaschette non attrezzate. Comoda anche la piccola vaschetta sulla punta del bracciolo centrale, per avere a portata di mano piccoli oggetti o lo smartphone. Il bracciolo imbottito scorre longitudinalmente e si solleva per l’accesso a un vano nascosto piuttosto grande. Le due prese USB-C si trovano dietro al bracciolo, a disposizione anche di chi siede dietro che trova altrettante prese nel bracciolo centrale posteriore attrezzato con portalattine e due vaschette foderate di morbida moquette. Una idea furba è il supporto per tablet e smartphone che esce dal bracciolo, è uno dei dettagli che fa apprezzare la Renault Scenic E-tech: qualcuno ha pensato che avremmo vissuto a bordo e ha studiato tante piccole attenzioni.

Renault Scenic E-Tech Electric, lo specchietto elettronico

TETTO ELETTROCROMICO I sedili sono ben profilati, quasi sportivi, rivestiti con un tessuto dal disegno che riprende le sfaccettature della carrozzeria. Il volante è quasi quadrato, ma scorre bene tra le mani quando serve. Una posizione di guida comoda, ben ritagliabile su misura. A bordo c’è anche un terzo schermo, quello del retrovisore che si affida a una telecamera per mostrarmi, se attivato, cosa accade in coda: in pieno sole a volte non è perfettamente visibile, di notte lo trovo impagabile. Anche il grande tetto panoramico ha un’anima elettronica: non ha una tendina ma si opacizza in più step per ripararmi dal sole diretto. È un bel gadget, ma non è perfettamente trasparente in un caso e non fa ombra nell’altro, pur riparando al 100% dai raggi solari.

Renault Scenic E-Tech Electric, il tetto elettrocromico

E-tech, ovvero la Renault Scenic 2024 è soltanto 100% elettrica. Provo il top della gamma, spinta dal motore dal motore da 160 kW (220 CV) e 300 Nm di coppia alimentato dalla batteria da 87 kWh, accreditata di 625 km di autonomia nel ciclo WLTP: copre lo 0-100 in 7,9 secondi e raggiunge i 170 km/h. In città preferisco un bel motore elettrico a un ruvido quattro cilindri a benzina: prontissimo nelle accelerazioni da fermo o quando faccio uno scatto per prendere il verde al semaforo e assicura il massimo comfort a bordo, dove regna il silenzio. La Scenic E-tech ha anche uno sterzo piuttosto pronto, diretto e preciso, e un telaio che lo segue molto bene grazie anche ai cerchi da 20” che la rendono un poco rigida, ma non scomoda, sul pavé cittadino. Quanto basta per farsi prendere un po’ la mano e giocare all’acchiappaverdi, così il mio consumo cittadino è intorno ai 20 kWh per 100 km, ma si può fare di meglio.

Renault Scenic E-Tech Electric, la plancia digitale

IN VIAGGIO In autostrada, le elettriche mi piacciono un po’ meno. Innanzitutto perché la silenziosità assoluta nella marcia in città o in statale non è più così assoluta, entrando a far parte del coro sia i fruscii aerodinamici, sia il rumore di rotolamento delle gomme. Su questo fronte, però la nuova Scenic 100% elettrica se la cava bene e i rumori autostradali rimangono comunque contenuti, non fastidiosi. In un Milano-Torino e ritorno, autostrada tracciata con il righello dal punto A al punto B, apprezzo anche la guida assistita che mantiene bene la Scenic E-tech al centro della corsia e rallenta il giusto quando mi avvicino alle altre auto, senza allarmi inutili. Il Milano-Torino e ritorno, però è quanto consente l’autonomia della batteria senza necessità di ricarica: vado, torno e mi rimane circa il 15% di carica residua. A 130 km/h il consumo è intorno ai 25/26 kWh per 100 km, e il conto è presto fatto per un viaggio di poco meno di 300 km, con entrata e uscita dalle città.

Renault Scenic E-Tech Electric, il quadro strumenti da 12,3 pollici

COSTI A CONFRONTO Peccato sia elettrica, viene da pensare anche se la sua natura elettrica fa parte anche del suo piacere di guida, se non fosse per l’ansia da prestazione elettrica che, soprattutto nel viaggio di ritorno, mi induce a continui calcoli sulla possibilità di ritorno a casa senza problemi, di una eventuale breve deviazione o di poter aumentare la velocità media. L’autonomia dichiarata con ciclo WLTP è 625 km, ma lo stesso simulatore di autonomia presente sul sito Renault è onesto, calcolando 355km a 120 km/h con temperatura esterna di 20 gradi. Con 5 gradi all’esterno calcola 310 km. Il simulatore è onesto anche nel calcolo dei costi: comparando un’auto a benzina e 10.000 km annui, si risparmia soltanto con ricariche domestiche, presa o colonnina, si spende di più alle ricariche pubbliche, lente o veloci. Niente di nuovo, ma almeno il sito Renault rappresenta la realtà con onestà.

Renault Scenic E-Tech Electric, lo schermo da 12'' per l'infotainment

L’altro aspetto negativo della sua natura elettrica è, come quasi sempre in questi casi, anche il prezzo di acquisto: il prezzo di partenza per allestimento (Evolution), ma anche per motore (170 CV) e batteria (60 kWh) è 44.350 euro, ma per una Renault Scenic E-tech Iconic long range il prezzo sale a 50.450 euro a cui aggiungere 1.300 per la colorazione Be-Style Berlino (blu con tetto nero), 1.500 per il tetto panoramico Solarbay, 1.000 euro per il pack augmented vision (retrovisore con telecamera, sistema di parcheggio automatico e multiview camera a 360°) e 1.500 euro per il Pack AC22, con cavo di ricarica Tipo 2 da 22 kW caricatore di bordo AC fino a 22 kW e DC fino a 150 kW. Un prezzo finale di 55.650 euro per la mia Scenic: peccato che sia elettrica…

Motore Elettrico Potenza 220 CV Coppia 300 Nm Velocità 170 km/h 0-100 km/h 7,9 secondi Batteria 87 kWh Autonomia 625 km Ricarica n.d. Cambio monomarcia Trazione anteriore Dimensioni 4,47 x 1,86 x 1,57 m Bagagliaio da 545 a 1.449 litri Peso 1.750 kg Prezzo da 50.450 euro

Pubblicato da M.A. Corniche, 06/10/2024