Che sguardo Citroen AMI! Da Parigi 2024 il nuovo look della "micro EV" in video

La fortunata biposto elettrica di Citroën guidabile anche dai quattordicenni con patente AM cambia lo stile a quattro anni dal suo debutto commerciale. Adesso la piccola AMI ha uno sguardo più ammiccante grazie a inedite luci anteriori, con i faretti rotondi ''chiusi'' da una ghiera che vuole replicare le ciglia degli occhi. Cambia anche il frontale con elementi della carrozzeria di nuovo #design mentre la fiancata resta sostanzialmente immutata. Ci sono sempre le porte ad apertura ''controvento'' e la forma speculare fra avantreno e retrotreno, che tanto è piaciuta al pubblico. Per gustarvi tutti i dettagli, fate clic sul video live dal Salone dell'Auto di Parigi 2024.

Nuova Citroen AMI: al Salone dell'Auto di Parigi arriva la piccola elettrica con look diversoABITACOLO ESSENZIALE E SPAZIOSO Dentro, non cambia praticamente nulla, con l'abitacolo piuttosto spartano, ma luminoso e che offre tanto spazio ai passeggeri per viaggiare abbastanza comodamente in città. La piccola elettrica francese, che ha un'autonomia di circa 75 km, mantiene il cavo di ricarica celato nella battuta della portiera. Debutto nei primi mesi del 2025 e chissà che non arrivi anche la variante Buggy, più stilosa e originale, adatta al tempo libero e allo sport.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 14/10/2024